Buena suma de Nicolás González

Nicolás González extendió su muy buen momento en el Turismo Carretera y volvió a sumar puntos importantes con su décimosexto puesto en la final desarrollada ayer en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.

El piloto rafaelino pudo haber terminado más arriba, pero se vio complicado por un problema de tracción en el parcial 3 del circuito puntano, donde resignó algunos lugares en las últimas vueltas.

No obstante, el Torino del equipo A&P Competición tuvo un funcionamiento lógico durante todo el fin de semana y Nico pudo aprovecharlo para conseguir otro resultado positivo y mejorar su posición en el campeonato, al quedar 15º y recortar la diferencia con el décimo lugar.

Se espera la llegada de elementos del autoblocante que está necesitando el auto para mejorar su performance, los que ya estarían disponibles para la siguiente competencia, que se realizará en Concepción del Uruguay.

Además, el equipo llevaría a cabo una prueba en el nuevo rolo instalado en la ciudad bonaerense de Pilar con el propósito de extraer mayores precisiones sobre el comportamiento integral de un auto que sigue evolucionando.

La prioridad, al margen de todo lo apuntado, es bajar el peso del Torino, ya que están 22 kilogramos por encima del peso reglamentario luego de incorporar la protección lateral obligatoria por razones de seguridad.

"Si logramos rebajar entre 10 y 12 kilos vamos a funcionar mejor", se ilusionó Gerardo González, el padre de Nicolás, mientras regresaba de San Luis.



BUEN BALANCE

"Estamos muy conformes con el resultado, pudimos cerrar un buen fin de semana y llevarnos puntos importantes para el campeonato. El auto tuvo buen ritmo y fue constante durante todo el fin de semana", señaló el piloto del equipo A&P Competición tras la final disputada ayer en San Luis.

Nicolás aprovechó también para "agradecer a todos los que me siguen y apoyan fecha a fecha. A mis sponsors, que gracias al apoyo que ellos me brindan hoy podemos seguir compitiendo al más alto nivel en el automovilismo. Ahora, vamos a trabajar para la próxima fecha".

Sobre el buen comienzo de temporada reconoció que "durante el receso hemos trabajado mucho para que el auto pegue un salto importante y hoy podemos disfrutar del avance que logramos".

Está claro que el objetivo para el tercer año de Nicolás en la categoría es luchar por un lugar en la "Copa de Oro" y está convencido que "tenemos el potencial necesario para intentarlo; será fundamental sumar buenos puntos en todas las carreras para llegar con buenas chances a las últimas fechas. Eso será clave, porque los resultados, en la medida que se vayan acumulando, pueden ser determinantes para terminar entre los doce mejores".