La pelota que nadie recuerda

El domingo 16 de mayo de 1982 se jugó en esta ciudad un partido de fútbol que, con el paso de los años, terminó conformando un misterio del cual no existen testimonios serios ni memoria que lo validen, y el único documento existente no es contundente, ni mucho menos.El cotejo al que nos referimos es al que 9 de Julio, como local, le ganó 2 a 1 a Atlético de Rafaela, con dos goles de Luis “Gringo” Quatrociocchi para el juliense y de la leyenda Hugo Riberi para la visita.En la misma fecha, Peñarol derrotó como visitante a Ben Hur 2 a 1 (goles de Rinaldi y Marcelo Peralta) en tanto el gol de la BH para LA OPINION lo convirtió Hugo Zaffetti y para la planilla que se atesora en los valiosos archivos de la Liga fue Roberto Barlassina. En Sunchales, Libertad ganó el clásico ante Unión con goles de Omar Senn y Calligaro (2), en tanto que Sportivo, con anotación de Elvio “Yuyo” Drigatti le ganó a Ferro por la mínima. El hecho distintivo fue el debut como DT de Ferro de Carlos “Tito” Romera, periodista y amigo.Pero eso no fue lo notable. Lo curioso ocurrió en la cancha de la calle Ayacucho que aún no se llamaba “Coloso”, ni tenía otra tribuna que la clásica que da al patio de la Escuela Belgrano, ni mucho menos túnel, ya que los vestuarios estaban al lado del salón social.En esa jornada, la guerra de Malvinas dominaba la escena nacional, incluso antes del partido se entonó el Himno y se soltaron palomas y globos con los colores patrios, ello ante la presencia de las autoridades de la ciudad. El drama estaba en marcha pero nadie parecía darse cuenta. Malvinas era solo una referencia en los medios; para algunos, claro; para muchos otros, era la desgracia. Se abría una herida que aún no cerró.La jornada fue gris, con lluvia por momentos y el público dejó en boleterías nueve millones y medio de pesos!!! (un ejemplar de este diario costaba cinco mil a la fecha).Con este resultado, el local cortaría una racha de cuatro años sin ganarle a su clásico adversario y a fin de torneo llegaría a un campeonato luego de casi dos décadas. El celeste, en cambio, diez meses después quedaría a un paso de jugar un Torneo Nacional de primera división donde un ridículo sorteo lo dejó fuera, tras dos terribles duelos con Renato Cesarini.Vayamos al partido. Atlético utilizó una camiseta celeste y blanca a bastones horizontales, considerada entonces como casaca fundacional de la institución y el local, con su rojiblanca vertical.El árbitro fue el rosarino Ricardo Morsique, de quien la crónica de LA OPINION asegura que definió el partido con un penal a Ocampo que “sólo su imaginación vio”, según consta en el archivo del Suplemento Deportivo de LA OPINION del lunes 17 de mayo de 1982 (págs. 4/5).Merece destacarse que en la edición del sábado 15 de mayo, este diario ofreció un brillante Suplemento sobre Malvinas, cuyo resultado económico se donó al triste y fraudulento (aunque lo supimos después) “Fondo patriótico”. La publicación, con firmas de personalidades y estilos varios es un documento que vale la pena consultarse.Las alineaciones, de corrido: 9 de Julio: Roberto Medrán, Ricardo Raffaelli, Oscar Lezcano, Miguel Rosetti, Jesús Zamora, Juan José Chiavassa, Miguel Busca, Luis Chávez, Germán Soltermam, Héctor Ocampo y Luis Quatrociocchi. Sup.: Norberto Olivero, Miguel Rodríguez, Rubén Bustamante, Eduardo Solís y Víctor Acosta. DT: Carlos Veronesse. M.: Luis Dominino. A. Oscar Madelón.Atlético: Ricardo Marino, Aníbal Canónico, Luis Zimmermann, Hugo Schiavi, Héctor Viotti, Hugo Querini, Rito Fernández, Héctor Garay, Fabián Giordano, Daniel Borgna y Hugo Riberi. Sup.: (¿) Reinero, Carlos Cáceres, Luis Medina, Ricardo Pirola y Gustavo Gnemmi. DT.: Eduardo Gentile. A: Aldo Solari y M. Enrique Mochiutti.Como dijimos, Hugo Riberi abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo; empató con el penal ya referenciado Luis Quatrociocchi a los 36 y este mismo jugador le dio cifras definitivas al marcador a los 27 del segundo tiempo.Todo bien; ahora, ¿cuál el famoso hecho distintivo de este partido? Pues, que se jugó con una pelota color naranja, hecho que se adelantó casi en un lustro a la del gol de Alonso a Gatti en cancha de Boca.El problema es que ninguno de los protagonistas consultados se acuerda del hecho; en ninguna crónica se hace mención y la única prueba que se ofrece (además de la memoria del periodista que entonces cubrió el partido) es una foto del penal ejecutado por Quatrociocchi, pero en blanco y negro!!!!Con un poco de imaginación y predisposición se puede advertir que color oscuro del balón, con lo cual quedaría zanjado el misterio; pero con eso no alcanza. El interminable archivo de la memoria se llevará la duda, el color de la pelota, la lluvia de esa tarde de otoño, el pésimo arbitraje y hasta el resultado.Lo que nunca se irá es el recuerdo de esa maldita guerra.