Lucía y Gordo no entienden por qué René no vuelve

Aquella mañana cruel no hubo ningún aviso. Nadie lo imaginó siquiera. Y aún después de haberse desparramado el fatídico anuncio, nadie lo podía, nadie lo quería creer. El amigo había partido y no había sacado pasaje de retorno. Había partido a su estilo, con distinguida discreción, sin pompa, sin despedida, sin oración. Los que quedamos de este lado no podíamos soportar la idea, cómo explicarles el suceso a Lucía y a Gordo, que no entendían la ausencia de René. No hubo paseo a la plaza, no hubo comida a tiempo, sólo ajetreo y desaliento alrededor. La buena convivencia a la que están acostumbrados sería prudente, necesario, seguir manteniéndola. Son perros adultos, protegidos por René, acostumbrados al buen trato, mansos, me atrevo a definirlos educados. Estamos pidiendo una ayuda extrema lo sé, les estamos buscando un hogar, uno nuevo, diferente pero hogar al fin con gente que los quiera tanto como lo hizo el amigo ausente. Si alguien se anima a darles una mano a Lucía, a Gordo, y a René que no llegó a tiempo para acomodarlos, sería un homenaje me permito afirmar, al buen tipo que él fue especialmente con los hocicos perdidos y abandonados. Si se les da, recurran por favor con esa intención o con alguna idea a la Perfumería Oliveras, o pueden llamar al 03492 15412187 o a Meli la gran guerrera rescatista 03492 15680758 y vemos cómo hacemos. Una vez Thomas Wolfe dijo “La muerte es el último viaje, el más largo y el mejor” lo que me inspira para decirle a René, buen viaje amigo querido. Y a ustedes, gracias por compartir el mensaje y la tristeza.