Leonel Pernía marcó el ritmo en la final que disputó el TC en San Luis

El tandilense Leonel Pernía (Torino), se impuso de punta a punta en la tercera fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.

El "Tanito" fue implacable en la final, en la que largó en punta luego de haber ganado la tercera serie con el mejor tiempo de los parciales.

En segundo lugar terminó Juan Manuel Trucco (Dodge) y fue tercero Jonatan Castellano (Dodge), quienes acompañaron al vencedor en el podio.

La carrera tuvo siempre a Pernía al frente del pelotón y demostrando que tenía un auto muy bien equilibrado. Solo dependía de él llevarlo hasta la bandera a cuadros, propósito que pudo lograr sin sobresaltos.

Pernía comenzó a fondo, seguido por Trucco y Castellano, posiciones que no se iban a modificar en las 25 vueltas, en una carrera sin demasiados atractivos.

En la vuelta 16 tuvo que ingresar el auto de seguridad, ante la detención en un sector comprometido de Emanuel Moriatis (Ford).

Un giro más tarde se produjo el relanzamiento y ahí Trucco atacó a Pernía, pero nunca encontró una opción clara de sobrepaso, mientras que Castellano logró controlar a Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Más atrás, Facundo Ardusso (Torino), en una impecable maniobra pudo superar a Matías Rossi (Ford) para capturar el quinto puesto, en el único cambio de importancia en los principales lugares.



DECLARACIONES

"Es un momento único de poder volver a ganar en el TC. Este año tenemos un equipo firme y fuerte que nos permitió darle pelea a los Dodge. No es nada fácil ganar acá; es un proyecto nuevo y ganamos en la tercera carrera" (Leonel Pernía).

"Lo corrí a Leo hasta el pace car, pero nunca tuve una chance y si bien venía con un buen ritmo, él venía mejor, pero nos sirve y tenemos un buen potencial. Hay que pensar en lo que viene, porque esto nos hace ilusionar" (Juan Martín Trucco).

"Terminar en el podio en la tercera fecha con 20 kilos de lastre, la verdad que me deja contento. Hice la carrera a fondo y si bien no le pude seguir el ritmo a los punteros, nos ilusionamos con pelear el título, pero esto es largo" (Jonatan Castellano).