Conmemoran aniversario de la guerra de Malvinas

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Ex soldados conscriptos que se desempeñaron en bases militares de la Patagonia en 1982 durante el conflicto bélico contra el Reino Unido y reclaman ser reconocidos formalmente como veteranos de la guerra de Malvinas volverán a Plaza de Mayo a conmemorar un nuevo aniversario del comienzo de la contienda en el Atlántico Sur.Los ex soldados integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS Plaza de Mayo realizarán una vigilia en la plaza y rendirán homenaje a los 649 argentinos que perdieron la vida durante el conflicto armado.De este modo, los ex conscriptos que cumplieron tareas de defensa y logística en bases militares patagónicas y que no han sido reconocidos formalmente como veteranos de guerra, 36 años después de la contienda contra el Reino Unido, regresarán a la plaza de la que fueron desalojados a fines de enero pasado, tras acampar allí durante casi una década como parte de su reclamo para que el Estado atienda sus demandas."La carpa ya no está, pero el espíritu de lucha de quienes levantamos las banderas de justicia y verdad están bien en alto. Por lo que fuimos y somos, por lo que nos corresponde y negaron, pedimos justicia", resaltaron los ex soldados en un comunicado de prensa que lleva la firma de Luis Giannini y Jorge Maidana.En declaraciones a NA, Giannini insistió en el que el Estado dispone de toda la información "desclasificada" necesaria para avanzar con el reconocimiento que demandan.Asimismo, remarcó que en vísperas del 2 de abril, cuando se conmemora un nuevo aniversario del comienzo de la guerra de 1982, organismos de Derechos Humanos liderados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel enviaron una carta al presidente Mauricio Macri para solicitarle expresamente que "intervenga" para dar una "respuesta y solución" al reclamo de los ex soldados.Se trata de ex conscriptos que cumplieron órdenes de guerra en bases militares de la Patagonia, en el ámbito del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).En la carta, a la que tuvo acceso NA y que lleva la firma del propio Pérez Esquivel, entre otros referentes de organismos de DD.HH. en la Argentina, se le pide a Macri que brinde una "respuesta que el Estado les debe a aquellos jóvenes hoy hombres grandes por defender nuestra amada Patria".En su comunicado, los ex soldados también indicaron que "por los arreglos de militares y políticos en ocultar parte de la historia, reclamamos verdad y reconocimiento ya"."Por una Justicia independiente y no manejada por el Gobierno, porque los juicios en provincias salen a favor y en Capital (Federal) caen todos aun teniendo un precedente con el fallo de la Corte Suprema de la Nación en el caso Gerez, exigimos justicia, verdad y memoria", resaltó la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS Plaza de Mayo.En mayo de 2015, el máximo tribunal de Justicia reconoció el derecho a pensión como veterano de guerra y ex combatiente de Malvinas al suboficial Carmelo Gerez, que se desempeñó en el continente, más precisamente en la base aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, durante el conflicto bélico.