Nuevo revés judicial para Marcelo Balcedo

BUENOS AIRES, 2 (especial de NA por Sergio Farella). - Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay por lavado de dinero, sufrió un nuevo revés judicial al intentar que la Justicia levante el secreto bancario y dé marcha atrás con una inhibición general de bienes impuesta en una causa que se investiga a su esposa, al sindicato SOEME y a la banda narco de Rosario "Los Monos".Se trata de una causa en la que ya están citados a declaración indagatoria su esposa, Paola Fiege, también detenida en Uruguay, y su mano derecha en el SOEME, Mauricio Yebra, con prisión preventiva en la Argentina, así como los principales referentes de la banda "Los Monos".La hipótesis de la Fiscalía y del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque es que en el entorno de Balcedo hay testaferros de distintos bienes -en su mayoría vehículos de alta gama- de la banda "Los Monos", a través de actividades del narcotráfico.Pese a no haber imputación concreta, Balcedo se presentó el 8 de noviembre pasado ante el Juzgado en su calidad de titular del SOEME, a través de un escrito firmado por su abogada María Valeria Del Bono Lonardi.Balcedo pidió la nulidad del secreto bancario decretado sobre el gremio, su esposa y algunos referentes de "Los Monos" y también reclamó contra la inhibición general de bienes decretada en la causa."Considero arbitraria la medida toda vez que no surge como una derivación de las constancias de la causa que justifique tan extrema diligencia", argumentó Balcedo, quien aseguró que desde 2015 es un "perseguido político" por parte de "de altos funcionarios del Gobierno de la gestión anterior"."En el pasado reciente me vi obligado a iniciar causas para denunciar los abusos de poder de los que resulté víctima, persecución política de Ricardo Echegaray al Diario Hoy", agregó respecto al ex titular de la AFIP.Según sostuvo Balcedo en su planteo, "no puede validarse" una medida de este tipo ya que "es una intromisión a la vida personal de un sujeto o peor aún en la actividad de una organización sindical sin una clara delimitación del objeto procesal que lo justifique".El 26 de marzo pasado Bailaque rechazó su planteo contra la apertura del secreto bancario y la inhibición general de bienes, ya que -advirtió- "no se menciona cuál es el perjuicio que la medida adoptada le ocasiona en este caso concreto".En la causa, la fiscal Viviana Sacone investiga una denuncia de 2015 de la Unidad Fiscal Anti lavado, la PROCELAC, por supuestas maniobras de lavado de dinero producto del narcotráfico relacionadas a la compra de bienes a través de testaferros.Hasta el momento, el lavado de dinero por el cual es acusado el clan Balcedo era atribuido a la defraudación a afiliados del SOEME por haber retirado de sus cuentas unos 80 millones de pesos.Pero ahora se avanza en la hipótesis sobre una vinculación con el narcotráfico como delito precedente de la fortuna del sindicalista: la denuncia se hizo a partir de reportes de operaciones sospechosas que entregó la Unidad de Información Financiera sobre movimientos de dinero y gran compra de bienes, varias embarcaciones, autos de alta gama y propiedades por parte de personas que no tenían la capacidad económica suficiente.Según la acusación, "Los Monos" se encargaron de realizar "un conjunto de operaciones tendientes a reciclar sus ganancias producto del narcotráfico, teniendo pleno conocimiento del origen espurio de los fondos manipulados" y lo hicieron a través de prestanombres.El juez Bailaque ya citó a indagatoria al líder de "los Monos", Maximiliano Cantero; a su padre, Ariel Máximo "El viejo" Cantero, y a la madre de aquel, Celestina Contreras.También a Lorena Verdún, Alejandro Fernández y Mariano Ruiz; a Daniel Vázquez, Mauricio Yebra y Estela Saucedo.