Eliminarían aéreos a diputados porteños y bonaerenses

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Tras el estallido de la polémica por los "sobresueldos" producto del cobro de pasajes no utilizados por legisladores nacionales y las críticas del presidente Mauricio Macri a ese mecanismo, el oficialismo tendría en carpeta terminar con los pasajes aéreos para diputados porteños y bonaerenses.La decisión obedecería al enorme revuelo que generó la difusión de un informe de la fundación Directorio Legislativo, que coloca a los diputados nacionales por estos dos distritos al tope del ránking que registró la cantidad de canjes de pasajes no usados por efectivo.La razón esgrimida es que las distancias que deben cubrir los diputados de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires para trasladarse no necesitan pasajes aéreos.En relación al 2016, no sólo se duplicó el monto que se cobra por tramo de pasaje aéreo no utilizado, de 965 a 2.000 pesos, sino que además creció un 13 por ciento la cantidad de canjes realizados.Sin embargo, de avanzar esta iniciativa, la polémica no se disiparía del todo ya que el sistema de cobro de pasajes no utilizados seguiría corriendo para los diputados del Interior del país.El esquema actual permite que todos los diputados y senadores, sin distinción de provincia de origen, reciban de manera mensual 20 tramos aéreos y 20 terrestres: dentro de este universo, existe un monto determinado de tramos que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.El sentido de este sistema era brindar una herramienta para que los legisladores pudieran ir y venir de sus distritos todas las semanas para participar de las distintas instancias del proceso parlamentario, pero también para hacer del Poder Legislativo un lugar más participativo, con espacios de consulta en todo el territorio nacional.Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la forma en la que esto se materializó permitió que los legisladores todos los meses cuenten con dinero en efectivo en sus bolsillos si eligen no hacer uso de esos viajes.Actualmente esto adiciona a su sueldo, entre pasajes aéreos y terrestres, una suma de 40 mil pesos mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinados necesariamente a la labor legislativa: en este sentido, en un año pueden llegar a recibir 480 mil pesos por canjes de pasajes, informó Directorio Legislativo.Al respecto, Macri consideró el viernes pasado que el mecanismo de canje de pasajes "no es algo que esté bien" y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben sueldo, deben "blanquear" la necesidad de una mejora."El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", sostuvo en declaraciones a LT2 de Rosario.