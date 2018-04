Evaluarán la posible visita del Rally Dakar

El próximo Rally Dakar no tiene ruta confirmada. Ecuador habría postergado su ingreso a la edición 2020, Perú comenzó la re-negociación a cargo de un nuevo equipo gubernamental, Chile tiene voluntad de estar pero la firma del acuerdo se encuentra en negociaciones, y Argentina no le dio prioridad a la competencia.

Para la empresa francesa Amaury Sport Organisation (ASO), propietaria de los derechos, es la situación más compleja desde el desembarco de la carrera en Sudamérica.

Argentina tuvo en el Ministerio de Turismo de la Nación el principal aporte, año tras año desde 2009, destacándose en todas las ediciones realizadas en esta parte del continente los beneficios del impacto turístico.

Hasta el propio ministro Gustavo Santos señaló en sus discursos que "el Rally Dakar es el evento de promoción más importante de nuestro país".

Pero sobre la edición 2019 nada se sabe. En diálogo con el diario "La Voz del Interior" en Italia, el funcionario mencionó las charlas con la empresa ASO: "Tengo muy buena relación con el CEO de ASO, Yann Le Moenner, mi interlocutor. Los rumores de gente de otro nivel de ASO eran que ellos estaban trabajando para que la carrera fuera en Chile, Perú y Ecuador; que Argentina, en principio, no ingresaba. Creo que la voluntad de ellos es que Argentina sí esté", dijo Santos.

Entonces, ¿cuál es la postura del país? Lo detalló el funcionario: "El tema es que hoy no sé si (el Ministerio de) Turismo puede seguir siendo el que afronte el 100 por ciento del costo del Dakar. Yo ya no estoy en condiciones de asumirlo".

Santos explicó que las provincias hicieron su aporte en el Dakar 2018 y que la decisión de continuar será elevada a una reunión de Gabinete. "Si hay voluntad del conjunto, lo vamos a continuar porque necesito que, además de los aportes que nos hacen en logística, seguridad y otras áreas, como salud, haya aportes monetarios concretos", expresó.

"Presupuestariamente, empezamos a estar en crisis para seguir haciendo el Dakar. Evaluamos cada paso que damos con la relación costo beneficio. Tengo que ver, desde el impacto directo como efecto turístico, si esa misma plata puesta ahí o puesta en otro lado me rinde más", resumió Santos.

Finalmente, aclaró que su "crédito presupuestario es limitado" y que su cartera forma parte de "la decisión de bajar el déficit en el país".