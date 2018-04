"Con alegría abramos el corazón de Jesús y le digamos que queremos defender la vida"

Queridas amigas, queridos amigos :

Es una alegría muy grande estar junto a ustedes en en esta celebración que para la Iglesia es la más central, la más hermosa, es la fiesta de las fiestas porque es la Pascua de Jesús, es ese paso de Dios que nos invita a nosotros también a ese pasar, pasar de la muerte a la Vida, pasar de la tristeza a la alegría,de la mentira a la verdad, esto es lo que hace la Pascua de Jesús.

El vino a este mundo a entregar la vida, a salvarnos, a darnos una mano, por eso qué hermoso que ya en plenas fiestas pascuales es lo que les deseo a todas las familias, que esa libertad que Jesús nos enseñó a vivir, a salir de nuestras esclavitudes en las cuales, a veces pareciera como que no podemos salir, cuando las envidia, los miedos, los temores, qué lindo cuando Jesús con su libertad nos enseña a vivir como hermanos , a querernos , a respetarnos. Qué importante es cuando en estos tiempos en que se oye hablar de excluir, de matar, de sacar la vida , qué hermoso que en esta Pascua Jesús vuelve a decirnos lo más importante es incluir, aceptar la vida, a quererla desde el inicio, y defenderla en todas sus etapas.

Qué lindo cuando sos un niño y vas creciendo, y poder tener trabajo, poder enamorarte poder tener una familia, un trabajo y tener una vivienda digna todo eso es la Pascua de Jesús.

Porque Pascua significa paso de Dios. Que en esta Pascua, con alegría le abramos el corazón a Jesús y le digamos que queremos defender la vida desde el inicio, desde aceptarla desde siempre, y poder vivir por un rato o por la fuerza del alcohol y las drogas, sino vivir solo por la fuerza y el amor de una vida que quieres que sea feliz, pero trabajando, estudiando, divirténdote con amor y sirviendo a los demás .

Pascua Paso de Dios es la vida.

Qué lindo es incluir, qué lindo es no deja de lado a nadie, qué lindo es no matar, qué lindo es defender la vida desde el inicio y para siempre.¡ Felices Pascua !para todos que el Señor les regale una Pascua hermosa , en familia, con paz ya alegría y respetándonos, aunque piense distinto, nunca la disgresión, la violencia, el separarnos porque sabemos que la unidad es más importante que el conflicto.

Esto es lo que les deseo una unidad, en paz y vivir como hermanos.