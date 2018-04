Comercios deben aceptar pagos con débito o crédito

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A partir de hoy, todos los comercios y profesionales del país deberán cobrar con tarjetas de débito o crédito, mientas que habrá multas que van de los 300 pesos a los 30 mil para quienes no cumplan con la normativa y también clausuras de 3 a 10 días.Así lo informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que el año pasado había dado plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para que todos los locales comerciales y profesionales tengan su "posnet" para poder realizar las cobranzas con las tarjetas de débito y crédito.La medida que se desprende de la resolución general 3997-E alcanza a los comercios, profesionales, centros de salud, culturales o de entretenimiento y monotributistas que tendrán que cumplir con esa obligación para sus operaciones comerciales, lo que le permitirá al organismo un mejor control tributario.La medida no comprende a aquellas personas cuya actividad se desarrolle en localidades de menos de mil habitantes y a las operaciones inferiores a los diez pesos.El año pasado cuando se anunció el cronograma para la instalación obligatoria de los "posnet", el ex titular de AFIP, Alberto Abad, había explicado que "el propósito de la medida es fomentar la formalización de la economía y la bancarización".Además, desde el organismo se informó que este sistema permitirá hacer efectivo los beneficios de descuentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que paguen a través de tarjeta de débito.La AFIP detalló en febrero de 2017 el cronograma de implementación, el que adelantaba que desde el 31 de marzo de 2018 vencía el plazo para las categorías más bajas de monotributistas: A, B, C, D y E.El ingreso fue progresivo, por lo que a fines de abril de 2017 estuvieron obligados los comercios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes, con ingresos mayores o iguales a 4 millones de pesos.Quienes facturaban entre 1 millón y 4 millones de pesos debieron hacerlo a partir de mayo y los que registraron montos menores, a partir del 30 de junio del año pasado.En tanto, los profesionales, centros de salud, de cultura, deportes y de entretenimientos con facturación superior a los 4 millones de pesos debieron usar el sistema POS desde el 31 de julio pasado y a partir del 31 de agosto comenzó a correr el plazo para quienes facturaban entre 1 millón y 4 millones de pesos.El 30 de septiembre se sumaron quienes facturaban menos de un 1 millón de pesos, y a partir del 31 de diciembre, también debieron comenzar a utilizar el POS de manera obligatoria los monotributistas productores de bienes y venta de productos, con categorías desde la F hasta la K.En la resolución estaba contemplado que los monotributistas que instalaran el "posnet" no tendrían costo por el alquiler del dispositivo durante dos años y tampoco deberían afrontar los costos de las transacciones.