Por la sequía se perdieron 23,5 millones de toneladas

El clima ha afectado significativamente el desarrollo de la campaña agrícola 2017/18 en la Argentina. Los excesos hídricos que condicionaron el inicio de la campaña dieron paso a una de las peores sequías de los últimos años. Actualmente, las altas temperaturas y precipitaciones muy por debajo de los promedios históricos en las principales regiones productoras del país obligan a reducir las estimaciones de producción. De acuerdo al nuevo Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de maíz para esta campaña se estima en 32 millones de toneladas, un 22% por debajo de los 41 millones de toneladas proyectadas en el Congreso Lanzamiento de Campaña Gruesa a fines de septiembre pasado. La producción de soja, por su parte, se estima en 39,5 millones de toneladas, lo que representa un recorte del 27% respecto de las primeras estimaciones en torno a 54 millones de toneladas. Hasta el momento, por los efectos de la sequía se han perdido en total 23,5 millones de toneladas de granos gruesos.Dada la magnitud de las pérdidas, cabe preguntarse cuál es el impacto de esta disminución de la producción en las exportaciones y en la contribución del sector agroindustrial al Producto Bruto del país en el año 2018. Si se mide como porcentaje del PBI para toda la economía que el FMI proyectaba en octubre para 2018, la pérdida sería de un 0,5% del PBI. Debe tenerse en cuenta que este análisis solo contempla los efectos directos, por lo que el impacto macroeconómico final sería bastante mayor si se incluyen las interacciones con el resto de los sectores de la economía.Cabe destacar que el impacto hubiese sido superior de no observarse el incremento de los precios de exportación. Sin ese aumento, la caída en el Producto Bruto Agrícola podría haber llegado a un 18,7%.Al considerar lo que ocurre en cada eslabón de la cadena, se encuentra que el principal afectado es la producción primaria, con una caída en el valor agregado de mil millones de dólares. Pero también se ven afectados los acopios, fletes y otros servicios.Adicionalmente, soportan los impactos negativos de la seca los productores de carnes y leche que utilizan el maíz y la harina de soja como insumo y deberán enfrentar mayores costos; del orden de los 609 millones de dólares para el sector avícola, 428 para la ganadería bovina y los tambos, y 135 millones en el caso de los porcinos. Se debe notar que la sequía afecta a estos sectores en otras formas no cuantificadas aquí; por ejemplo, por la menor disponibilidad de pasturas y silajes, que debe ser compensada con una mayor demanda de maíz, o por variaciones en los precios de venta, como consecuencia de la nueva situación de oferta y demanda en los mercados. Por el lado de las exportaciones netas, las pérdidas alcanzarían los 3.309 millones de dólares, acotadas por el menor ajuste en los niveles de molienda y el aumento en los precios internacionales.La recaudación fiscal, por su parte, se vería disminuida en 1.174 millones de dólares respecto del Escenario Base, cifra explicada en un 59% por la caída en lo recaudado vía derechos de exportación, un 30% por impuesto a las ganancias, y un 11% por otros impuestos.Por otro lado, se debe remarcar que las cifras de impacto descriptas no reflejan suficientemente la mayor fragilidad que dejan en el sector para el futuro. Los factores que motivan esto son los menores inventarios acumulados hacia el final de la campaña, el mayor endeudamiento por parte de los productores, los eventuales impactos que puedan observarse sobre los stocks ganaderos de no mejorar el clima a tiempo, y la deficitaria condición hídrica con que ingresaremos a la próxima campaña. Es de esperar, asimismo, que esta situación afecte a los paquetes tecnológicos empleados y, a su vez, a los proveedores de insumos y maquinarias.La exposición a eventos climáticos adversos es una característica inherente al agro, pero cada vez que ocurren nos manifiestan la necesidad de repensar la estrategia que se adopta frente a este riesgo, tanto a nivel sectorial como a nivel de cada productor individual. En particular, existen acciones que son de importancia considerar cuando se busca amortiguar las consecuencias de estos fenómenos; como el incremento de la cobertura por medio de mercados de futuros, el desarrollo de seguros climáticos, la adopción de buenas prácticas agrícolas, la investigación y desarrollo de semillas, y la inversión en infraestructura. Estos son sólo algunos ejemplos de decisiones que a mediano plazo configuran un sector más resistente y, a su vez, una economía argentina más estable.