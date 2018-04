Pablo Farías se quejó por los paros de los gremios

El ministro de Gobierno señaló que las mismas no se corresponden "con el nivel de salarios que se están pagando" en la provincia Santa Fe. Ratificó el descuento de los días de paro.

El ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, consideró ayer que la provincia "no merece ni el nivel ni la cantidad de medidas de fuerza que está teniendo" y ratificó que los días de paro serán descontados a los trabajadores que se adhieran, aunque sin embargo, dejó abierta la puerta a la continuidad del diálogo tras esas medidas.Tras una primera propuesta, rechazada por todos los sindicatos, la provincia terminó ofertando un 18 por ciento de suba salarial a pagar en los meses de marzo (9 por ciento) y agosto, la otra mitad, más la aplicación de la cláusula gatillo. UPCN aceptó la oferta en una reñida asamblea, al igual que los gremios docentes UDA y Amet. Pero Amsafe y ATE la rechazaron por amplia mayoría y decretaron sendos paros para la semana venidera. Ante esta situación, el gobierno de Miguel Lifschitz sacó por decreto el aumento.En declaraciones a LT8, Farías lamentó la decisión de los gremios e indicó que "estamos convencidos que Santa Fe no merece el nivel ni la cantidad de medidas de fuerza que está teniendo. Aún respetando los derechos sindicales y la posición que puedan tener algunos gremios de rechazar nuestra oferta. No nos parece que tengan correspondencia con el nivel de salarios que aquí se pagan, con la formalidad y la forma en que están blanqueados esos salarios. Somos una de las provincias que más paros docentes ha tenido desde el comienzo de clases a la fecha, incorporando la medida de fuerza de la semana próxima".El titular de la cartera de Gobierno y Reforma del Estado recordó una vez más que los días de paro serán descontados pero también ratificó que tras las medidas de fuerza de la semana venidera espera volver a reunirse con los sindicatos "para volver al diálogo y encontrarle una salida al conflicto". Algo que los gremios ven poco viable ya que parten de la base de que el incremento salarial es insuficiente, además de cuestionar la decisión oficial de sacar el aumento por decreto, lo que según su mirada implica un alineamiento con las políticas del gobierno nacional. (Fuente: Uno Santa Fe).