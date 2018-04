Spielberg revive sus clásicos

Por Frankie TAGGART.LOS ANGELES, 1 (AFP-NA). - Desgarró corazones con "E.T." y "Caballo de guerra", despertó profundos miedos con "Tiburón" y profundizó en la paranoia de la Guerra Fría con "Múnich" y "Puente de espías".Ahora Steven Spielberg vuelve a sus raíces, la glándula suprarrenal, con el lanzamiento de "Ready Player One: Comienza el juego", una carta de amor de alto octanaje dedicada a sus películas familiares de los 80 que lo hicieron famoso.Protagonizada por Tye Sheridan, el filme está basado en la novela de 2011 sobre un adolescente a la caza de un premio de un juego de realidad virtual (VR), en un mundo arrasado por una crisis energética.Sheridan interpreta a Wade Watts, quien busca escapar de la pobreza en una futurista Columbus, Ohio. Se pone las gafas, guantes, auriculares y un traje especial, para ser transportado al adictivo mundo virtual Oasis en la forma de un avatar llamado Parzival.El elenco incluye al ganador del Óscar Mark Rylance, que interpreta al misterioso creador del juego, que ofrece como premio, nada más y nada menos, que el propio Oasis.Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller y Simon Pegg aparecen en esta cinta, que entre jueves y viernes se estrenaba en varios mercados latinoamericanos.Pegg dijo a la AFP en el estreno mundial en Hollywood, el lunes, que la filmación se sintió como un viaje al futuro."Teníamos el equipo de VR que nos podíamos poner, la máscara y ver de hecho el set en el que íbamos a estar".En Oasis, Wade se encuentra con íconos de la cultura pop como Freddy Krueger y el Gigante de Hierro, y tiene chance de conducir el DeLorean de "Volver al futuro" para evitar enormes bolas de demolición.King Kong, R2-D2, Guasón y Mechagodzilla tienen su pedazo de la historia, en la que Batimóvil clásico de los 60 se pasea por las calles y hasta se puede ver un poco el hotel de "El resplandor" (1980)."Nací en 2025, pero hubiera deseado haber crecido en los 80 junto a todos mis héroes", se escucha la voz de Wade.Spielberg dijo en el Comic-Con de San Diego, donde se presentó una previa de la cinta en 2017, que la novela de Ernie Cline representó "el más fantástico viaje al pasado, a una década (los 80) en la que estuve muy involucrado". El veterano cineasta aseguró haber disfrutado mucho esta cinta de ciencia ficción en un mundo distópico."La gente está abandonando el país y de repente la realidad virtual te da una oportunidad de ir a otro mundo, y puedes hacer de todo en ese mundo, todo lo que te puedes imaginar", dijo.Spielberg cortó la mayoría de las referencias en la novela a sus propias películas, pero eso no ha parado a la crítica de describir "Ready Player One" como una autobiografía cinemática.La primera proyección del miércoles en Estados Unidos le dio a la producción sus primeros 3,8 millones de dólares y prevé recoger en este fin de semana de pascua entre 45 y 50 millones.