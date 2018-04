En la segunda, 3 quieren mantener puntaje ideal

Luego del empate entre Ferro y Libertad 2 a 2 en el adelanto del viernes, la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina se completará este domingo, con los encuentros a iniciarse desde las 16 horas (reserva 14:30).En esta jornada, habrá tres encuentros en nuestra ciudad. Uno de ellos será en cancha de 9 de Julio, donde Peñarol hará las veces de local recibiendo a Sportivo Norte. El equipo de Hugo Togni goleó en la apertura a Atlético y tratará de seguir con este buen inicio de campeonato ante un Sportivo necesitado de una recuperación, ya que cayó en la jornada inicial ante Ben Hur.Justamente, el equipo de barrio Parque será anfitrión de Argentino de Humberto, que en la jornada inicial igualó ante Florida de Clucellas.El otro compromiso en Rafaela será en el Agustín Giuliani, donde Argentino Quilmes recibirá a Atlético en un duelo de elencos que cayeron en la fecha inicial.Dentro del Departamento Castellanos, el Deportivo Ramona será anfitrión de Brown de San Vicente, mientras que Dep. Tacural recibirá a 9 de Julio y Florida hará lo propio ante Unión de Sunchales.Cabe mencionar que Peñarol, Ben Hur y 9 de Julio son los que tienen la oportunidad de mantener el puntaje ideal en caso de obtener una nueva victoria, en cuyo caso les posibilitaría lógicamente mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.Este es el detalle de la programación: Dep. Ramona vs. Brown (Guillermo Vacarone); Tacural vs. 9 de Julio (Silvio Ruiz); Quilmes vs. Atlético (Mauro Cardozo); Peñarol vs. Sportivo -en cancha del “9”- (Víctor Colman); Ben Hur vs. Humberto (Javier Simoncini) y Florida vs. Unión (Enrique Calderón).Ferro y Libertad 4 puntos; Peñarol, 9 de Julio y Ben Hur 3; Brown, Tacural, Humberto y Florida 1; Ramona, Sportivo, Quilmes, Unión y Atlético 0.PRIMERA BEste domingo se completará la segunda fecha del torneo Preparación de Primera B. El viernes, Bochófilo Bochazo de San Vicente se impuso a Talleres de María Juana por 2 a 1 (con 2 goles de Fernando Ceballos, mientras que Pérez Giletta anotó para Talleres) en la Zona A Sur, en tanto que Tiro Federal de Moisés Ville venció como visitante a Independiente de San Cristóbal por 2 a 1 (goles de Leandro Sánchez y Damián Pineda, Ezequiel Mercado convirtió para el local) en la D Norte.Para hoy este es el detalle de encuentros:Atlético María Juana vs. San Martín de Angélica (Sergio Romero).: Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda (Leandro Aragno) y La Hidráulica vs. Zenón Pereyra FBC (Claudio Gonzalez).Dep. Aldao vs. Dep. Bella Italia (Raúl Cejas) y Moreno de Lehmann vs. Argentino de Vila (Guillermo Tartaglia).Independiente de Ataliva vs. Unidad Sancristobalense (Raúl Rodriguez).BUSCA CUERPO TECNICO DE SELECCIONESEsta semana, la Liga Rafaelina informó que no llegó a un acuerdo para la continuidad de Gustavo Rivarossa y su grupo de trabajo para los torneos Provinciales de selecciones. Inmediatamente, lanzó una convocatoria para ocupar el cargo de Director Técnico de las Selecciones Juveniles. Los interesados deberán entregar una carpeta con propuestas de planes de trabajo a llevar a cabo durante la temporada. Las mismas se deben entregar en la Sede de la Liga (Rivadavia 328), hasta el miércoles 04/04 a las 20 horas.Se aclara que, de acuerdo a lo resuelto, el trabajo del Cuerpo Técnico de Selecciones debe ser ad-honorem.