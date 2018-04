La Copa llegó a Buenos Aires

La gira planetaria de la Copa del Mundo hizo escala este jueves en Buenos Aires. El trofeo fue recibido con agrado por ex campeones argentinos en el predio deportivo de la AFA en Ezeiza. En la ceremonia participó un grupo de integrantes de los planteles que ganaron los torneos de Argentina-1978 y México-1986. Y ninguno de ellos dejó pasar la oportunidad para comentar el nuevo desafío de ganarla, en Rusia-2018, después de 32 años sin vuelta olímpica. "Vamos a estar pendientes de Leo, el mejor jugador del mundo. Pero los otros futbolistas también tienen una responsabilidad", dijo Mario 'El Matador' Kempes, autor de dos goles en la victoria final contra Holanda por 3 a 1 en el estadio Monumental de la capital argentina en 1978. Fue el máximo artillero del certamen con seis anotaciones. "Va a ser importante estar entre los cuatro que lleguen a semifinales en Rusia. No será sencillo. Pero tenemos al mejor (Messi)", dijo Jorge Burruchaga, ex entrenador de Atlético de Rafaela y autor del gol del triunfo por 3 a 2 ante Alemania en la final de 1986 jugada en el estadio Azteca de México. Los hinchas argentinos cantan en las canchas que la copa se mira y no se toca para burlarse del que no puede ganarla. Al menos este jueves la tuvieron de nuevo en sus manos los que sí supieron conquistarla, los que la levantaron al menos una vez.