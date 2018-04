BUENOS AIRES, 1 (NA). - Organizaciones militantes a favor y en contra de la despenalización del aborto ponen a punto sus estrategias de lobby de cara al arranque de las ponencias en la Cámara de Diputados, pautado para el 10 de abril.Mientras desde ambos bandos maduran la idea de movilizaciones callejeras para acompañar las intervenciones, la prioridad número uno para la semana entrante pasa por terminar de pulir la lista de oradores, ya que si bien la metodología fijada permite un abultado número de ponencias repartidas en varias jornadas de reuniones, la cantidad de especialistas y organizaciones interesadas en participar sobrepasa cualquier límite.Las organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuentan con un "aliado" inesperado, el diputado macrista Daniel Lipovetsky, quien quedó a cargo de la moderación de los plenarios y es quien marca los tiempos del debate."Lo consideramos un aliado y sabemos que tiene peso dentro del oficialismo", destacó a NA una de las referentes de la Campaña, encargada del punteo de legisladores.A sabiendas de que el titular de la comisión de Legislación Penal ya se pronunció a favor de la despenalización, apuntan a "aceitar" los lazos de confianza y conocer de primera mano la cocina del debate y los acuerdos que se van tejiendo en los entretelones, para de esa manera poder anticipar los escenarios posibles.Con el búnker montado en la sede de Católicas por el Derecho a Decidir, en el barrio del Congreso, las integrantes de la Campaña ya tienen consolidado un núcleo de diputadas con las que tienen línea directa para la coordinación de cada acción.Son las kirchneristas Mónica Macha y Mayra Mendoza (Frente para la Victoria), la radical Brenda Austin (Cambiemos), la progresista Victoria Donda (Libres del Sur) y la trotsquista Romina del Plá (Partido Obrero-FIT).Luego de la masiva marcha del domingo pasado por parte de los sectores antiabortistas, las agrupaciones feministas evalúan la opción de una concentración frente al Congreso el 10 de abril, la fecha del primer plenario de exposiciones, y una segunda movilización para fines de mayo, el día en que se firmen los dictámenes.En paralelo, no aflojan la tarea de lobby parlamentario, con incesantes reuniones y llamadas telefónicas a diputados, especialmente con aquellos que se ubican en la vaga línea de los indecisos, que en definitiva son los que tienen la llave para que la iniciativa pueda atravesar la Cámara baja y se defina en el Senado.Entre los diputados que están dentro del coto de caza de las feministas hay grandes expectativas depositadas en Mirta Tundis y Felipe Solá del Frente Renovador, en Yanina Gayol del PRO, así como en Fernando Espinoza del FpV-PJ, en tanto que a Daniel Scioli ya lo computan como voto a favor.De acuerdo a las cuentas que día a día va actualizando la mesa chica de la Campaña, la tendencia que semanas atrás le otorgaba una leve ventaja a la postura antiabortista en cantidad de votos ya se habría revertido, y hoy estaría en 104 a favor y 100 en contra.Muy distintos son los guarismos que maneja la Unidad Provida, una red de organizaciones cuya premisa es la defensa de la vida desde el momento de la concepción, oponiéndose a cualquier práctica de interrupción voluntaria del embarazo, aún en los casos más extremos de violaciones.En este campamento, la cuenta arroja 111 votos por la continuidad de penalización contra las mujeres gestantes y 99 votos a favor de la legalización del aborto.Resaltan a su vez que la ecuación debe tener en cuenta que del total de provincias, sólo Río Negro, Neuquén y Buenos Aires hay predominio de la postura a favor de la legalización, mientras que en la Capital Federal "la tendencia es dividida"."Para los diputados del interior lo importante es lo que pasa en las provincias y no la presión que desde los medios reciben acá en Capital. Los medios están concentradas en el AMBA y no reflejan el panorama más general del país. Las provincias están muy enojadas", aseguraron a NA fuentes de Unidad Provida.Según las fuentes consultadas de este espacio, al dar rienda suelta al debate, el Gobierno dio un "mensaje confuso" a sus seguidores, ya que no estaba en su plataforma de compromisos de campaña, y advirtió que no calculó los costos políticos que podría depararle este proceso, dado que "la base social de Cambiemos está mayoritariamente en contra del aborto".Al igual que el bando contrario, los antiabortistas tienen un grupo de diputados aliados con los que están en permanente interacción: Carmen Polledo (PRO), Diego Bossio (Justicialista), Juan Brügge (democristiano), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista de San Luis) y Gabriela Burgos (UCR). También tienen interlocución directa con los senadores Esteban Bullrich (PRO) y Silvia Elías de Pérez (UCR).Más allá de la estrategia de lobby hacia adentro del Congreso, también preparan un timbreo masivo a nivel nacional para ir "casa por casa" a explicar su visión sobre el aborto.