Susana: fue detenido por amenazar a su expareja

Se conoció un nuevo caso de violencia de género, esta vez en la localidad de Susana, donde un hombre se hizo presente en el domicilio de su expareja en una camioneta Fiorino color gris, muy alterado.

Según pudo averiguar este medio, R.R de 40 años denunció a su ex marido, M. R de 38 años, que minutos antes había irrumpido en su morada insultándola. En tanto, vecinos del lugar se percataron de esta situación y ayudaron a la mujer a ahuyentar a la persona. Pero la cosa no terminó allí...

Más tarde, el hombre de 38 años se hizo presente otra vez en la casa y efectuó un disparo con una escopeta. El tiro impacto en la puerta, y afortunadamente no lesionó a nadie.

En este marco, el fiscal Gustavo Bumaguin, que entiende en la causa caratulada "s/Abuso de arma", ordenó la realización de allanamientos en dos viviendas así como también dispuso la detención del ex marido.

Pasada las 16:00 hs., personal de la Comisaría 2º y de la Subcomisaría 16º y agentes de la CGI, mediante la orden expedida por el juez de Investigación Penal Preparatoria (IPP), efectuar un allanamiento en un domicilio de calle Vassolo al 200 donde inicialmente se redujeron las personas que se encontraban en el lugar. Luego, con la presencia de dos testigos, se procedió a la detención de J.E.R. de 38 años, a quien se le leyeron sus derechos y se le efectuó una requisa de sus ropas, encontrando en uno de sus bolsillos cuatro cartuchos intactos calibre 16 de escopeta y uno calibre 36, los cuales fueron secuestrados por personal de la División Científico Forense.

Posteriormente, los efectivos policiales allanaron la vivienda y un vehículo utilitario Fiat Fiorino con resultado negativo aunque se procedió a su secuestro por ser el medio de movilidad utilizado por el imputado para cometer la agresión con abuso de arma.

Por último, la delegación policial se traslado a una vivienda de calle Sarmiento al 400 donde se efectuó una minuciosa requisa que terminó con el hallazgo de una escopeta que estaba escondida debajo de la lona de una pileta pelopincho. Personal de División Científico Forense procedió al secuestro del arma calibre 16 marca Invicta modelo 71 Serie Nº 17466 culata de madera junto con una vaina servida marca Orbea del mismo calibre, todo en presencia de los testigos.

En este sentido, se sometió al detenido a una prueba de dermotest que arrojó resultado positivo. Tras ser examinado por el médico de guardia del Hospital "Dr. Jaime Ferré", el detenido fue trasladado a la Alcaldía local donde permanecerá alojado a disposición del Fiscal Bumaguin, quien dispuso que se le forme causa por el delito de "Abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil".

ARMA SECUESTRADA

EN SUNCHALES

Se procedió al secuestro de un arma de fuego en la ciudad de Sunchales. Personal policial tras tomar conocimiento que en una vivienda de calle Esperanza de dicha urbe se encontraría un arma de fuego llevaron a cabo una requisa domiciliaria. Allí, incautaron una escopeta calibre 28 y un machete los cuales fueron trasladados a dependencia policial.Labor realizada por personal policial de Comisaría Nº 3 de Sunchales.