Más detalles de la visita de Quinquela Martín a Rafaela

Las repercusiones de la nota publicada en LA OPINION sobre la visita a Rafaela del consagrado pintor del barrio de La Boca, Benito Quinquela Martín, permitió recibir nuevos aportes sobre este gran artista argentino. Como por ejemplo la colaboración de Walter Caporicci Miraglia, investigador del Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra realizando un trabajo de investigación sobre la vida y obra del artista que se publicará en un par de meses en un catálogo-libro editado por esa institución cultural con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, que me permite profundizar en algunos detalles de aquella ilustre visita a la ciudad.Caporicci precisa que "la exposición en Rosario en la Galería Ross fue en mayo de 1960 y el día 4 de ese mes Quinquela realiza la ceremonia de la Orden del Tornillo, distinguiendo a cuatro personalidades de Rosario. Respecto a Rafaela en el listado de condecorados, impreso por Quinquela en un cuadernillo de la Orden aparecen solo cuatro personas (Magdalena Grotter de Lorenzi, Antonio Terragni, Nelson Rosetti, Ricardo Remonda) de las cinco mencionadas en su artículo que fueron distinguidas el día 8 de octubre de 1961 en Rafaela, no figurando el escultor Ricardo Merlo. Respecto a la duda de las fechas supongo que Quinquela habrá ido en dos oportunidades, porque la fecha de la dedicatoria al piloto del avión coincide con su estadía en Rosario así que no creo que esté mal. Lo que sí no es correcto es que fuera su primer viaje en avión ya que en 1920 viaja a Mar del Plata a exponer sus obras y es ahí donde viaja por primera vez en avión. Sucede continuamente en las cientos de declaraciones de Quinquela que no coincidan datos que él mismo suministra con lo que había dicho en otras entrevistas anteriores".Para corroborar algunos datos, accedí al archivo del diario LA OPINION y ahí pude confirmar que el arribo del pintor a la ciudad fue el 19 de mayo de 1960.El 17 de mayo ya se lo anunciaba como “próximo huésped”, “el arribo del eminente pintor argentino Benito Quinquela Martín. Artista porteño, que más que eso es un símbolo de La Boca, su venida, su estada y la muestra que exhibirá de sus cuadros, lo constituirán en huésped de honor de Rafaela”.Continuaba la crónica del día siguiente, “Quinquela Martín viene a Rafaela. Ya todo el mundo está enterado. Y con motivo de la estada de huésped tan distinguido, diversas entidades y particulares le ofrecerán actos de agasajo. Pero uno de ellos, se trata de un presente tan extraño como original. En primer lugar habrá que aclarar que Quinquela Martín reside en La Boca y que esa “república” aparte de la Capital Federal es la cuna fundadora de la Orden del Tornillo, una orden que perpetúa el recuerdo de ese instrumento esencial, cuya ausencia es tan importante para inventar la locura o la poesía. Sabiendo eso, nuestro vecino don Luis Remonda, mostrando una vez más su habilidad de artífice en trabajos de madera, logró un tornillo que obsequiará a Quinquela Martín…”El 19 fue finalmente el gran día. “En un acto que se anticipa ha de lograr un brillo singular, hoy quedará inaugurada en los salones del Jockey Club de Rafaela, la muestra de cuadros auspiciada por la Subcomisión de Cultura de esa entidad, perteneciente al afamado pintor argentino Benito Quinquela Martín, que viene con una exposición de obras por primera vez a esta ciudad. El acto tendrá lugar a las 19,30 y la presentación del artista estará a cargo del arquitecto Ricardo Remonda…Esta noche Quinquela Martín será agasajado con una cena en el Country”.“Un calificado y numeroso público, desacostumbrado en actos de este género, concurrió ayer a los salones del Jockey Club de Rafaela, donde con el auspicio de la Subcomisión de Cultura de esa entidad se procedió a inaugurar la primera muestra en Rafaela de cuadros del afamado pintor Benito Quinquela Martín. A la hora señalada, el arquitecto Ricardo Remonda, en forma sencilla... presentó al expositor y luego fue éste que en forma muy amena, con pasajes de envidiable buen humor habló de su vida, de sus viajes, intercalando citas de su extenso anecdotario. Luego el público admiró las telas expuestas, estas que permanecerán hasta el 29. Por la noche Quinquela Martín fue agasajado con una cena en el Country, demostración que ofreció el señor Antonio Terragni... Este atardecer en la casa del arquitecto Ricardo Remonda, donde se hospeda, Quinquela Martín será agasajado con un copetín de carácter íntimo, en cuyo transcurso el señor Luis Remonda le obsequiará con el artístico tornillo labrado en madera... El ilustre huésped, esta noche asistirá a una cena en Independiente y luego lo hará como invitado de honor al espectáculo cultural 'Hombre, paisaje y canto', que se realizará en aquella entidad".“Quien vea la exposición en el Jockey Club y luego departa con su autor, casi se resiste a creer que lo esté haciendo con él genio creador de aquella obra de arte, cuyos temas son concebidos en un mismo lugar, el puerto: barcos entrando y saliendo, factorías, hombres llenando o vaciando bodegas, naves en construcción, grúas, etc..En el terreno futbolístico, Quinquela se confesó hincha de Boca “hasta los huesos”. Por otro lado cuenta Marco Terragni (hijo de Antonio), que Rafaela se perdió la oportunidad de tener una obra de Quinquela (“un mural”) en el edificio del Correo por no querer (“por una tontería”) el intendente de ese momento participar con los gastos que insumía dicho ofrecimiento. “Algo que hubiese sido fantástico”.La entrega de “tornillos” a rafaelinos se produjo al año siguiente, el 8 de octubre de 1961. Ya sin la presencia del gran pintor argentino. Fue en las instalaciones del Jockey Club y recibieron la condecoración los siguientes rafaelinos: Magdalena de Lorenzi, Antonio A. Terragni, Nelson Rosetti, Ricardo Merlo y José Pedroni. Estuvieron presentes también el Gran Maestre de la Orden, Ricardo Remonda, el pintor Ramoneda y Emilio Comtesse, entre otros. Los condecorados “dijeron que ya tenían el tornillo... que les faltaba”.