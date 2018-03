El comercio vuelve a abrir sus puertas

En un fin de semana súper largo, los comercios volverán a abrir sus puertas este sábado con normalidad tras permanecer con las persianas bajas el Viernes Santo, mientras el buen tiempo acompaña con temperaturas de verano a pesar de que hace diez días se inició el otoño. "Este fin de semana es inusual porque la Semana Santa empalma perfectamente con el feriado del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que se altera la actividad. De todos modos, durante el Jueves Santo la actividad en el sector privado fue normal, tanto en el comercio como en la industria, por lo que el alcance del feriado comprendió los bancos, la administración pública de todos los niveles y el dictado de clases. En cambio el Viernes Santo solo abrieron, y solo por medio día, los supermercados más allá de los bares y restaurantes", sostuvo un dirigente del Centro Comercial e Industrial de esta ciudad."Los comercios tienen altos costos fijos por incidencia del alquiler, servicios más ahora con los elevados aumentos de la energía eléctrica y en algunos casos personal. Permanecer varios días sin abrir es costoso, no hay ingresos pero los gastos siguen corriendo", subrayó el dirigente. "El sábado creemos que habrá mucha gente en el centro paseando y aprovechando su tiempo libre quizás para hacer compras. Es un día fuerte para la actividad comercial. El lunes, que también es feriado, seguramente muy pocos comercios van a abrir según un relevamiento realizado entre los socios de Paseo del Centro", agregó.Hoy es el gran día para que panaderías, supermercados y chocolaterías aceleren la venta de huevos y roscas de pascuas, los productos que no pueden faltar en la mesa de las familias este domingo. "En años anteriores, los alumnos de las escuelas primarias se transforman en grandes socios de las panaderías para la venta de roscas de pascuas en el marco de campañas para recaudar fondos por parte de las cooperadoras escolares. Pero esta vez esta Pascua adelantada en el calendario y el comienzo accidentado del ciclo lectivo por los paros docentes debido a la falta de acuerdo en las paritarias hizo que la gente se acerque a las panaderías a buscar su rosca", explicó un panadero de barrio 9 de Julio. "Afortunadamente la tradición se mantiene, la gente compra roscas con crema pastelera o dulce de leche", agregó.Hasta el Viernes Santo el producto estrella por el aumento de su consumo fue el pescado, que este año registró una suba de su precio del orden del 30 por ciento, más allá de que la comunidad italiana renueva su romance con la bagna cauda, que se vende en rotiserías o se elabora en casa."Este sábado van a aparecer las familias que aún no compraron un conejo o un huevo de pascuas para los chicos. Están las opciones de los supermercados pero también las panaderías que ofrecen la versión artesanal del producto. Es el último día y generalmente se arrasa con este producto, más aún si aparecen ofertas", concluyó el comerciante consultado.TURISMOMás allá del cronograma de apertura de comercios durante este prolongado fin de semana, el turismo es el tema obligado. En este sentido, el número de turistas que viajaron a distintos lugares del país con motivo del fin de semana largo se incrementó en 27,1 por ciento respecto del mismo tramo vacacional de 2017 con un impacto económico que alcanzará los 6.256 millones de pesos, de acuerdo con una proyección realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación.Alrededor de 2,16 millones de personas que aprovecharon los feriados de Semana Santa y del 2 de Abril por el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" para visitar destinos turísticos, se indicó. La estadía media, en tanto, asciende a 3,6 noches, lo que resultó en un volumen total de 7,8 millones de pernoctaciones, con un incremento de 35,4 por ciento frente a 2017.En tanto que el gasto promedio por turista alcanza a 2.898 pesos, o sea 33,4 por ciento más con respecto al año anterior, según la cartera de Turismo. Los turistas alojados durante el fin de semana largo en hoteles y parahoteles alcanzan a 514 mil, lo que representa el 23,8 por ciento del total estimado. Su estadía media se calcula en 3,4 noches, sumando 1,8 millones de pernoctes (22,7 por ciento del total), con un gasto diario promedio de 1.341 pesos. Los que se alojan en hoteles gastarán unos 2.379 millones de pesos, explicando el 38 por ciento del gasto total, indicó el informe del Ministerio.En contrapartida, los hospedados en otros tipos de alojamiento como viviendas de familiares y amigos, segundas viviendas, campings, casas o departamentos de alquiler, representaron el 76,2 por ciento del total. Significan el 77,3 por ciento de los pernoctes y el 62 por ciento del gasto total turístico, con un promedio diario de consumo de 643 pesos.Esta mejora en el número de turistas y el impacto económico va en línea con el récord de visitantes registrado durante el Carnaval, en febrero último, cuando viajaron alrededor de 2,2 millones de personas que consumieron por 5.900 millones de pesos.