El "hombre mortero" llamó a "sacar a Macri"

BUENOS AIRES, 31 (NA).- Sebastián Romero, el militante de izquierda que se encuentra prófugo de la Justicia luego de los incidentes registrados durante el debate de la reforma previsional frente al Congreso, se definió como un "perseguido político" y llamó a "sacar" del cargo al presidente Mauricio Macri.En una carta difundida a través de la red social Facebook, el ex precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Santa Fe consideró que la situación "no da para más" y que "los trabajadores, las mujeres que están peleando por los derechos, los jóvenes y todos los sectores populares tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en el 2001"."Hacer asambleas con todos los compañeros en cada lugar de trabajo, organizar la bronca. No hay otro camino, son ellos o nosotros", sostuvo y agregó: "¡Tenemos que organizarnos en unidad y salir a pelearle a este Gobierno hambreador! ¡Los dirigentes que dicen que quieren enfrentar al Gobierno tienen que llamar al paro general y si no hay que imponérselo desde abajo!".El llamado "hombre mortero", sobre el que pesa un pedido de captura internacional luego de que fuera filmado disparando bombas de estruendo contra las fuerzas policiales, dijo que está "siendo perseguido como si fuera un terrorista" por haber sido, según dijo, "parte de los miles que el 18 de diciembre resistieron en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados en el Congreso"."A pesar de que votaron la previsional, ese día le paramos la mano a la reforma laboral y eso no lo perdonan", consideró Romero, en la que denunció además que recibe "amenazas" y que "agreden" a su familia, amigos y al partido político que integra.El militante y ex precandidato a diputado nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) está imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, por lo que la justicia federal pidió la captura internacional de Romero a principios de marzo.Su defensa intentó durante las últimas semanas evitar la encarcelación, pero el pedido fue negado por los jueces Gustavo Hornos y Ana María Figueroa de la Sala I de la Cámara de Casación."Soy un obrero como tantos otros, pero hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fabrica ni a mis vecinos", señaló a su vez Romero, cuyo paradero se desconoce.El hombre sostuvo incluso que el Gobierno lo quiere preso "para meterle miedo a todos los que están luchando" y agregó: "¿Qué autoridad puede tener un Gobierno que tiene procesado a su propio Presidente por esconder dinero al Estado, un Gobierno que mató por la espalda a Rafael Nahuel, Facundo y tantos otros pibes pobres, que esconde que Gendarmería asesinó a Santiago Maldonado, que mantiene presos sin causa a los compañeros detenidos el 14 de diciembre, a Milagro Sala por ocupar una plaza y que extradita a Jones Huala como terrorista?"."¿Cómo puede ser que mientras piden captura internacional para (como me apodaron en algunos medios) el loco del mortero como si fuera del ISIS están liberando a los militares genocidas de la última dictadura? Se tiene que terminar esta persecución contra mí y contra Arakaki y Dimas Ponce, que también los quieren encanar", completó.