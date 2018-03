Macri reconoció que la inflación dio un rebote

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri admitió ayer que la inflación "pegó de nuevo un rebote", a raíz del "ajuste grande de las tarifas", pero vaticinó que en el segundo semestre, la suba de precios "se va a ir planchando". Además, garantizó que "no vamos a tener más ajustes grandes" y rechazó la posibilidad de realizar cambios en el gabinete económico."La inflación de estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote", reconoció el jefe de Estado, pero confió en que "en el segundo semestre de nuevo se va a ir planchando". Al respecto, consideró: "hay mucha gente que creyó que el gas era gratis. Siempre la energía fue cara y escasa. Lo que hemos hecho son aumentos escalonados, para pagar lo mismo que se paga en Uruguay o Chile y todavía estamos por debajo"."A mí me duele en el alma porque sé que para muchas familias significó dejar de hacer otras cosas", indicó y agregó que "si hubiese habido otra manera de hacer las cosas para no aumentar, lo habría hecho porque lo que más quiero es cuidar a los argentinos, y eso se hace diciendo la verdad".Dijo que "el mundo entero consume la menor cantidad de energía posible, y los argentinos estamos aprendiendo a consumir la menor cantidad de energía posible".En declaraciones formuladas a las radios LT2 de Rosario y Cadena 3 de Córdoba, el jefe de Estado pronosticó que la suba de precios será "mucho menor en 2019".La inflación de febrero fue del 2,4% y llegó al 25,2% en doce meses, de acuerdo con las estadísticas oficiales, muy lejos de la pauta del 15% fijada por el Gobierno y el Banco Central, a la que economistas y consultoras consideran prácticamente imposible de cumplir.Al respecto, puntualizó que la pauta corregida por el Ejecutivo y el BCRA del 15% "es un camino, un faro".El Presidente se refirió también al rol del Banco Central que conduce Federico Sturzenegger, y afirmó que esa entidad "tiene la responsabilidad de combatir la inflación y lo está haciendo bien".Macri aseguró que "no" le preocupa "nada" la intervención de la autoridad monetaria en el mercado de cambios, para frenar la suba del dólar, en el marco de una política intervencionista que provocó en marzo una pérdida de reservas superior a los 2.000 millones de dólares."EL CAMBIO DE CARATULANOS ENLOQUECIO"Por otra parte, Macri volvió a cuestionar a los jueces que beneficiaron al empresario Cristóbal López y señaló que no fue la excarcelación sino "el cambio de carátula" de la causa lo que "enloqueció a todos" en el Gobierno. "Nos indigna cuando vienen a decirnos que alguien que se quedó con lo nuestro no cometió delito. Porque lo peor no es si (López) está libre o preso, porque eso es opinable. Lo peor es que cambió la carátula ¡Eso es lo que nos enloqueció a todos!", sostuvo Macri en declaraciones a LT2 de Rosario respecto al fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, cuya actuación está siendo investigada ahora por el Consejo de la Magistratura.Al respecto, el jefe de Estado insistió en que las maniobras desplegadas por López y su socio Fabián de Sousa a través de Oil Combustibles "no son un caso de evasión", ya que "evadir es cuando no pagas tus impuestos", pero remarcó que "esta gente se quedó con impuestos que no les correspondían para comprar cosas que encima administraron mal, por lo que sólo tienen pérdidas"."El daño ya se hizo. Ahora hay que entender si este daño nos ayuda a crecer. Y eso es lo que yo siento, porque la reacción (tras el fallo) no fue la habitual. Porque acá claramente estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción", apuntó desde su lugar de descanso en Chapadmalal. Y agregó: "El mensaje de impunidad ya está hecho. Pero los argentinos no estamos más al servicio de jueces, empresarios ni políticos acordados con políticos. Hemos aprendido de nuestros errores y ahora debemos tomar el camino correcto que es el de cumplir y que la ley sea más exigente para los que más tienen".