Oficios verdes: un nuevo curso básico de hidroponia

Debido a la gran cantidad de asistentes en los cursos precedentes y de interesados en aprender sobre el cultivo hidropónico, la Subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela y el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) abrieron las inscripciones a una nueva edición del curso básico.La capacitación será gratuita, contará con 4 clases de 2 horas cada día y tendrá inicio el sábado 7 de abril. La modalidad de cursado será durante cuatro sábados consecutivos (sábados 7, 14, 21 y 28 de abril), en el Salón Verde (tercer piso de la Municipalidad de Rafaela -Moreno 8-). A mitad de años se iniciará un segundo nivel de capacitación para los asistentes del año pasado.Las inscripciones estarán abiertas a través del número de teléfono: 03492 - 504579 ; o escribir a [email protected] Oficios verdes hace referencia a aquellas profesiones que permiten que las personas puedan desarrollar sus habilidades, impactando de manera positiva en el ambiente. El cultivo hidropónico es de carácter verde porque permite producir alimentos sin necesidad de contar con el suelo como en la agricultura convencional. De esta forma, se pueden producir vegetales a través del agua, permitiendo realizar el cultivo hasta en departamentos o viviendas que no posean patio.La Hidroponia es una técnica agrícola que permite producir plantas sin emplear el suelo, sino a través de una solución mineral (agua y minerales). Debido a la ausencia de suelo, las raíces de las plantas crecen dentro de un sustrato como arena, perlita o lana de roca y se incorporan los nutrientes mediante una solución nutritiva a través del riego. Este tipo de cultivo es mucho más limpio que el realizado sobre el suelo y permite que los alimentos sembrados adquieran muchísimos nutrientes.El curso será dictado por Daniel Schonfeld, conocedor y aficionado del cultivo hidropónico, y cuenta con una parte teórica y una práctica.En la teórica, se tendrán en cuenta consideraciones básicas de la Hidroponia, se enseñará sobre las cualidades hidropónicas por sobre el sistema convencional de producción, se aprenderá sobre manejo recursos como la luz solar, el oxígeno, la temperatura, la aireación, ventilación, etc. Además, se resolverán dudas de la confección y mantenimiento del rack que permite el cultivo, de los elementos utilizados (aparatos de medición, bombas, timers, etc.), de las soluciones nutritivas, de la elección de semillas y sustratos, entre otras cuestiones.Para la parte práctica, se sembrará en bandejas mientras se construirán los racks hidropónicos, luego se practicará el trasplante de lo sembrado y se instruirá sobre la fertilización y el cuidado de los elementos.Con este curso, el IDSR y la Subsecretaría buscan que los conocimientos adquiridos por los asistentes puedan adaptarse a las economías actuales para generar tecnologías sustentables y desarrollar habilidades que les permita emprender desde sus hogares.