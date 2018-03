Tarifazos: "hay oportunismo político"

Otro tema analizado por los concejales del bloque oficialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel es el reclamo por la tarifa de la energía eléctrica."La verdad es que nos sorprende que quienes hasta hace poco estaban en el Gobierno Provincial y defendían la quita de subsidios (como los concejales Viotti o Sagardoy o el exconcejal Bottero), que nunca habían hecho manifestaciones en contrario, ahora salen a decir que están preocupados. Es oportunismo político. Nosotros podemos demostrar cómo desde 2016 venimos presentando proyectos sobre este tema: la quita de subsidios más la suba de las tarifas. Era un combo que iba a estallar", dijo Jorge Muriel."Son doblemente responsables: por haber defendido al gobierno provincial (cuando eran parte del Frente Progresista) y ahora al Gobierno Nacional. ¿Ahora están preocupados? Nosotros lo estamos desde hace mucho tiempo", completó Garrappa."Desde 2016 decimos que el impacto de este combo iba a afectar más a las personas de menor poder adquisitivo. Y solo lo planteamos desde el Justicialismo. Incluso, hablamos de un fondo compensador por más de 2.000 millones de pesos. Pero no se hizo", agregó Garrappa."¿Por qué ahora duele y antes no? Seamos responsables y tratemos la temática no con oportunismo sino sabiendo de que a la gente le hace daño. Recibimos muchos reclamos por día por este tema. Desde diciembre de 2015 hasta marzo sumaron un 212 por ciento. En los servicios públicos, el Estado tiene que tener una mirada atenta para que sean accesibles a la gente", completó Garrappa.