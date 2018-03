Zeiter, 13° en el ranking nacional

Esta semana fueron actualizados los rankings nacionales de menores por parte de la Asociación Argentina de Tenis. Luego de su muy buena labor en el primer Nacional Grado 1 realizado en Mendoza, el rafaelino Federico Zeiter quedó posicionado 13º con 669 puntos, ubicación que le garantiza ingresar directamente al cuadro principal de futuros torneos similares, evitando la necesidad de disputar la qualy.Cabe recordar que había comenzado 2018 en el puesto 42. El primero en el ranking Sub 16 es Matías Iturbe con 2.795 puntos, seguido por Máximo Lucentini y Ayrton Marcos.SOFIA VIVAS 35ºPor otra parte, en la Sub 16 femenina la rafaelina Sofía Vivas se ubica en el puesto 35º con 265 puntos. En el primer lugar está Carolina Colletti con 1.640 puntos. Cabe acotar que Sofía, por otra parte, está 77ª en el ranking COSAT y dado que estuvo disputando competencias del mismo, no pudo jugar el Regional (ex G2) y Nacional G1 en nuestro país.