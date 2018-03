Libertad igualó con Ferro

En el adelanto de la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista, ayer Libertad y Ferro igualaron 2 a 2 en Sunchales. Los goles llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Hugo Góngora, quien abrió el marcador para el local a los 13, mientras que Lucas Ibáñez, a los 30’, lo empató para la visita. Luego, ambos equipos se quedaron con uno menos por las expulsiones de Federico Ocampo, a los 32’ para el Cañonero y del propio Ibáñez para el Bichito de Los Nogales. Al minuto, el ex Libertad Matías Zbrun puso el 2 a 1 para los rafaelinos, convirtiendo el delantero rafaelino su segundo gol en el certamen en su regreso al club donde surgió como futbolista, en tanto que a los 42’ Agustín Costamagna puso el 2 a 2 para el aurinegro. Con este resultado, los dos, que habían ganado en el inicio del certamen, suman 4 unidades. En Reserva, ganó Libertad 3 a 1.La jornada se completará mañana con estos partidos: Ramona vs. Brown (Guillermo Vacarone); Tacural vs. 9 de Julio (Silvio Ruiz); Quilmes vs. Atlético (Mauro Cardozo); Peñarol vs. Sportivo -en cancha del “9”- (Víctor Colman); Ben Hur vs. Humberto (Javier Simoncini) y Florida vs. Unión (Enrique Calderón).Ferro y Libertad 4 puntos; Peñarol, 9 de Julio y Ben Hur 3; Brown, Tacural, Humberto y Florida 1; Ramona, Sportivo, Quilmes, Unión y Atlético 0.El Club Sportivo Ben Hur informa que el próximo domingo el estadio Parque tendrá dos ingresos habilitados para el encuentro que disputarán el local y Arg. Humberto. La parcialidad de la BH ingresará únicamente por el acceso ubicado sobre Av. Williner. Los simpatizantes visitantes utilizarán el ingreso ubicado en Av. Estanislao del Campo donde se encuentra el puente sobre la Ciclovía.