Aimar se suma al cuerpo técnico

Pablo Aimar se sumará a la Selección argentina. No como jugador, sino como ayudante de campo. El Payasito fue a la última gira en Europa y allí Jorge Sampaoli decidió ofrecerle el puesto, por pedido de Messi según trascendió, para que viaje a Rusia con toda la delegación. Hay que recordar que Aimar es también entrenador de la Selección argentina Sub 17, aunque este nuevo cargo no impediría que siga al frente del plantel de chicos. La idea de Sampaoli es que Aimar sea el nexo entre el cuerpo técnico y el plantel, que haya comunicación y buena onda. Messi y Aimar, que son grandes amigos desde hace varios años, compartieron varios torneos y partidos con la camiseta de la Selección argentina. Mundial, Copa América, Eliminatorias, amistosos.La FIFA dio a conocer el jueves la lista de árbitros y asistentes que fueron seleccionados para el Mundial que se jugará en Rusia en junio próximo y entre ellos se encuentra Néstor Pitana, quien ya estuvo en la anterior competencia de Brasil 2014. Según se informó, junto con Pitana estarán los jueces Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana integrando la terna argentina, mientras que por parte de la Conmebol fueron elegidos Julio Bascuñán (Chile), Enrique Cáceres (Paraguay), Andrés Cunha (Uruguay), Sandro Ricci (Brasil) y Wilmar Roldán (Colombia). En tanto, de la CONCACAF fueron seleccionados Ricardo Montero de Costa Rica, John Pitti de Panamá y César Arturo Ramos de México en una nómina en la cual hay 36 árbitros y 63 asistentes, procedentes de 46 países.