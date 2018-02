ASSA: Bonet no cree que las pérdidas sean del 40%

El presidente de la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), Sebastián Bonet, señaló que "no está tan seguro" de que el 40% del agua que se distribuye en nuestra ciudad no llegue a las viviendas. La afirmación -que seguramente derivará en una nueva polémica- surgió ante una consulta de LA OPINION, el pasado jueves, durante el acto de apertura de los sobres con las propuestas económicas para el acueducto a Rafaela. No es la primera vez que Bonet hace declaraciones de este tipo: en 2014 dijo que la ciudad "derrochaba agua".El Intendente Luis Castellano, en el discurso previo a la licitación, dijo: "durante estos dos años (NdR: tiempo que demandará que el agua que sale de Desvío Arijón pueda llegar a la ciudad) tenemos que pensar en nuestras redes internas, en la distribución de esa agua, en cañerías que tienen más de 100 años, en el cuidado del agua.LA OPINION consultó a Bonet al respecto y le recordó el estudio elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional en 2015, en donde decía que se perdía un 40% del agua, consumiendo cada rafaelino 160 litros por día, pese a que llegaban 373 desde Esperanza."Las cañerías, en toda la provincia, se han renovado cuando se producen problemas. La inmensa cantidad de fugas tienen que ver con las conexiones y sobre todo, en las que se dan entre la red y el usuario. Son situaciones que se han corregido permanentemente. No hay en este momento una conclusión definitiva. Al tener toda la ciudad micromedida vamos a poder determinar exactamente que cantidad de agua estamos entregando y cuánta es la que estamos perdiendo en las redes. Hemos hecho algunos estudios previos: no estamos tan seguros de que esa sea la magnitud del agua perdida. De todos modos, estos nuevos datos, van a poder permitir llegar a conclusiones definitivas para poder planificar acciones futuras", respondió Bonet.En cuanto a la colocación de micromedidores, el directivo de ASSA señaló que "hay colocados más de 8.000, se están colocando los que faltan y ya están todos contratados. Esperemos que este año 2018 toda la ciudad esté micromedida".Bonet también detalló las mejoras que hubo en la ciudad en los últimos tiempos: "hemos puesto en marcha dos plantas de ósmosis nuevas, hemos aumentado la cantidad de perforaciones en la ciudad de Esperanza para brindar más agua a la ciudad, hemos mejorado las redes y el sistema de presión. Hemos tenido como respuesta menor cantidad de reclamos por parte de los usuarios, lo cual quiere decir que es un síntoma positivo del servicio. Continuamos con la colocación de micromedidores, para que la comunidad pague solo por lo que consume y no como antes que lo pagaba como un impuesto. Creemos que han sido una serie de medidas muy positivas. A la vez hemos trabajado también con la mejora en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que permitirá aumentar el recibimiento de líquidos cloacales".En cuanto a la justificación del pedido de aumento (en dos tramos de 25% cada uno", señaló que "hay mayores gastos operativos porque hay más plantas operativas, más personal y un mejor servicio. Todos los santafesinos tenemos que hacer un esfuerzo. La otra cuestión tiene que ver con tratar de reducir el aporte que hace la Provincia para gastos corrientes para permitirle que haga más obras, como por ejemplo, el acueducto que se están abriendo los sobres como hoy. La idea es que los costos operativos lo cubramos entre todos los usuarios de la empresa y no otros santafesinos", completó.