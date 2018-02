Chacana, por primera vez en la convocatoria celeste

El entrenador de Atlético de Rafaela, Lucas Bovaglio, confirmó el equipo titular que enfrentará mañana, 19 hs, a Ferro Carril Oeste por la 15ª fecha de la B Nacional, en la que la “Crema”, uno de los líderes del certamen, intentará recomponerse rápidamente tras la caída del pasado sábado y así mantener su racha de visitante donde suma cuatro sin perder con tres victorias y un empate.Las novedades pasan por el banco de relevos, donde aparece por primera vez Lucas Chacana, una de las dos incorporaciones que realizó Atlético en el receso. El delantero (24 años), exTigre, será una de las alternativas que tendrá el DT en ofensiva, para ingresar en la posición de extremo. Mientras que sale de la convocatoria, luego de 5 encuentros como titular, Mauro Marconato.Por otro lado, el que todavía no ingresó en consideración de Bovaglio es Rodrigo Depetris.Bovaglio confirmó los once para mañana. Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Gaggi, Lucas Pittinari, Soloa y Martino; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener serán los titulares.“Creemos que es lo mejor para este partido y por eso nos inclinamos por este sistema y estos nombres”, señaló el DT en conferencia de prensa, tras el entrenamiento de ayer en el Predio del Autódromo.Así, ratifica el cambio táctico y las tres variantes ensayadas en la práctica futbolística del jueves en el estadio con Soloa por Romero y Martino por Velázquez, ambos suspendidos, más el ingreso de Gaggi por Marconato. Y al respecto, explicó: “Por las circunstancias de la cancha y del rival, Ferro tiene un equipo que tiene una muy buena propuesta futbolística, de intentar jugar siempre y de mucha dinámica por afuera, con los volantes y los laterales. Buscamos con Martino y Gaggi igualar esa dinámica con la frescura que pueden tener ellos y que tengan por su vocación ofensiva la capacidad de atacarlos también”. Y agregó: “Quizás dejamos de ser combativos pero igualamos en intensidad y por su naturaleza ofensiva, si ellos se atreven y entienden cómo podemos jugar el partido, podemos lastimarlos a espaldas de los laterales que pasan mucho al ataque”.En el banco estarán Matías Tagliamonte, Oscar Carniello, Gianfranco Ferrero, Lautaro Navas, Alexis Nicolás Castro, Chacana y Maximiliano Casa.Y en relación a la idea con la cual irá Atlético a Caballito, Bovaglio apuntó: “Siempre somos optimistas y por más que juguemos en condición de visitante pensamos en traernos los tres puntos”. Y añadió: “Nuestra idea es hacer un partido largo, para eso necesitamos ser sólidos y que no nos conviertan. En el segundo tiempo, con un rival necesitado y las urgencias que tienen por no encontrar la victoria hace varios partidos y la posición que están en la tabla hay que aprovechar los espacios que van a empezar a ceder, por eso también armamos el banco con jugadores de determinadas características. La idea es sostener el resultado y si está abierto en los últimos 20 o 30 minutos ganarlo con el recambio”.