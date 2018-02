Puesto 29 de Nicolás González

Nicolás González tuvo un inicio algo complicado en la primera jornada de actividades que realizó el Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Viedma".El rafaelino, con el Torino del equipo A&P Competición, que luce totalmente renovado en su diseño, quedó demasiado lejos en el entrenamiento, que fue dominado por Juan Marcos Angelini y su Dodge.A la hora de clasificar, Nico mejoró y redujo la distancia que lo separó del más veloz, en ese caso Gastón Mazzacane (Chevrolet), para ubicarse finalmente a poco más de un segundo y medio, en el puesto número 29.En diálogo con la TV Pública, el piloto de Rafaela señaló: "Arrancamos un poquito complicados, no tenemos el potencial que necesitábamos y tenemos dificultades para transitar algunos parciales".Nicolás agregó: "Tendremos que trabajar, recién está empezando el año y estaremos haciendo unos cambios con Adrián Fernández y Claudio Garófalo; tenemos que seguir trabajando para mañana -por hoy- así poder estar mejor".Finalmente recordó: "No pudimos ir a probar, así que arrancamos de cero acá y los cambios que se hicieron fueron para mejorar; quiero agradecer a todos mis sponsors y a la gente de Rafaela y de toda la región, que me siguen y hacen posible que estemos corriendo en la categoría más importante del país".Hoy, el rafaelino participará del segundo entrenamiento a partir de las 12:30, mientras que desde las 15:13 lo hará en la clasificación definitiva.