Eficiencia energética en el edificio municipal

La Municipalidad de Rafaela y el Instituto para el Desarrollo sustentable vienen trabajando desde hace mucho tiempo en acciones para disminuir el consumo de energía en sus distintas dependencias. En función de este objetivo, se construyó la terraza verde en el edificio municipal que, además de sumar verde a la ciudad, ha mejorado la aislación térmica para el interior del edificio que permite gastar menos energía para climatizarlo, promoviendo el cuidado del medio ambiente en el contexto de un proyecto arquitectónico sustentable.También se han realizado eco-auditorías de agua en el palacio municipal que permitieron reducir significativamente el consumo de agua, se han colocado sensores de movimiento en baños, algunos pasillos y escaleras para evitar que las luces permanezcan encendidas y gasten energía innecesariamente.Continuando con estas acciones y aprovechando que se remodelaba el subsuelo del edificio para brindar una mejor atención al ciudadano, se planteó el recambio completo de la tecnología utilizada en iluminación, pasando de tubos fluorescentes convencionales a tecnología LED.La ventaja principal de los tubos de LED es el ahorro energético, de más del 50 por ciento. Hay que señalar que el consumo de un tubo convencional, aparte del propio consumo, necesita de un balasto que tiene un consumo energético que varía entre 5 a 20 W. Otras de las ventajas es el ahorro en mantenimiento (sustitución de lámpara, balasto, arrancadores, etc.). El tubo LED no necesita equipos auxiliares. Un tubo convencional tiene una vida útil aproximada de 8.000 horas, frente a la vida útil aproximada del tubo LED de 50.000.Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, los tubos LED no necesitan de ningún gas para encenderse mientras que los tubos fluorescentes están fabricados con vapor de mercurio y los compuestos de mercurio, productos químicos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.Es por estos motivos que se instalaron 170 tubos LED reemplazando tubos de 36 W, de 65 W y de 110W. El reemplazo de las lámparas de descargas por la tecnología LED se hizo de la manera indicada en la tabla en función de sus características y potencia.