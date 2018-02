Melconian insiste con pedir "shock de ajuste"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian volvió a cuestionar ayer con dureza la política económica y monetaria del Gobierno e insistió con su pedido de aplicar un "shock" de ajuste fiscal. Según dijo el economista, el gradualismo fiscal que lleva adelante el presidente Mauricio Macri "no fue siquiera gradualismo", dado que el déficit fiscal aumentó fuerte en el primer año de gestión de Cambiemos.Al evaluar los primeros dos años de la administración Macri, reiteró su preocupación por "el nivel de endeudamiento" que genera el retraso de la adopción de algunas medidas que -en su opinión- "son muy necesarias"."El propio Presidente (Macri) lo dijo, el endeudamiento no es sostenible en el tiempo. No es sostenible ni voluntariamente ni porque te lo permitan", manifestó Melconian al alertar sobre la forma en que crece el pasivo. Y señaló que la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos será un "cachetazo para Argentina" con el actual plan económico, porque se trata de un encarecimiento del costo de tomar deuda en el mundo.Melconian cuestionó por ello al "excesivo gradualismo" del Gobierno en materia de política fiscal y apeló a un ejemplo de color para graficar la necesidad de "mayor shock" en las medidas para bajar el déficit, un reclamo de vieja data del economista."El anuncio del 28 de diciembre (sobre el cambio en las metas de inflación), más allá de que pareció improvisado, fue correcto en el sentido de que se blanqueó una situación anormal que no la creía nadie", sostuvo en declaraciones a radio La Red.