Mataron a puñaladas a una maestra en Alto Verde

Una docente de 33 años fue asesinada a puñaladas por un sujeto ayer, cerca del mediodía, en Alto verde, cerca de Santa Fe.

Según trascendidos, que no terminan de cerrar del todo, el sujeto intentó robarle la motocicleta cuando salía de una escuela.

El homicida fue detenido por la Policía poco más tarde en la casa de su madre, donde había buscado refugio. La víctima fue identificada como Vanesa Soledad Castillo, madre una niña de 11 años, quien recibió unas diez puñaladas en su cuerpo.



HECHOS

Todo ocurrió este jueves alrededor de las 12:30 a la salida de la escuela Nº 533 Victoriano Montes del barrio costero de Alto Verde. Todo se desencadenó cuando la mujer salió de la escuela y al abordar la motocicleta para regresar a su casa fue sorprendida por un hombre de 34 años que se acercó a ella con intenciones de robo. Según testigos, el agresor comenzó primero a pegarle y luego a apuñalarla, antes de huir del lugar.

Vecinos y compañeras de la docente intentaron asistirla en un primer momento y en un vehículo la trasladaron de urgencia al hospital José María Cullen, de Santa Fe, donde pese a los esfuerzos de los médicos finalmente falleció.

Castillo era oriunda de la localidad de Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay y alumna del profesorado de Historia, en el Instituto Almirante Brown.

La Policía se hizo presente en el lugar y luego de que los vecinos le revelaron la identidad del asesino, los efectivos salieron en su búsqueda.

El hombre fue identificado como Juan Ramón Cano, de 34 años, según publicó Diario Uno de Santa Fe. El asesino debió ser retirado con custodia ya que un grupo de vecinos intentó lincharlo.

Uno de los testigos del hecho, de nombre José, padre de una alumna de la escuela de donde salió la docente antes de ser asesinada, relató: "Yo estaba sentado y vi que vino un muchacho y la apuñaló. Pensé que era el marido, porque cuando ella se subió a la moto él le empezó a pegar. Después le metió unas 10 puñaladas", indicó.

El vecino se mostró sorprendido por lo ocurrido y dijo: "Nunca pensé que iba a hacer una cosa así".



HABLO LA MAMA

DEL ASESINO

La madre del detenido por la muerte de la maestra en Alto Verde, dio detalles del momento en el cual su hijo llegó a la casa y se encerró. “Me dijo que me vaya. En ningún momento me dijo nada”.

Además, contó que hasta el año pasado permaneció detenido en la cárcel de Coronda, y que al salir fue internado en el Hospital Mira y López. "Estaba bajo tratamiento, por eso el no sabe lo que hace, no se acuerda", dijo haciendo referencia a un tratamiento por consumo de drogas.