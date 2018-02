Entre balances positivos y denuncias de inseguridad

En materia de la inseguridad "no hay soluciones mágicas" dijo el gobernador Miguel Lifschitz en rueda de prensa al término de su reunión con el intendente, Luis Castellano, y el senador Alcides Calvo que pese a los mates para animar el diálogo tuvo momentos "picantes".Los enfrentamientos a tiros en la calle entre pequeñas bandas que se sospechan luchan por el negocio del narcomenudeo y el sustancial aumento de robos en comercios, casas e incluso en la vía pública reinstalaron la problemática de la inseguridad en lo más alto de las preocupaciones de los rafaelinos.Hoy se cumple una semana del crimen de un joven de 16 años en barrio 2 de Abril. El fin de semana pasado, en el mismo sector, casi muere otro joven aunque tuvo algo de suerte porque el disparo en su cadera lo dejó con vida.La balacera de barrio Italia que se registró ayer poco antes del mediodía sumó un nuevo capítulo a este libro negro de una Rafaela insegura a la que el Ministerio de Seguridad de la Provincia parece haber olvidado. Aunque a juzgar por la cantidad de delitos violentos y muertes en el primer mes del año, parece que Santa Fe y Rosario también cayeron al olvido de las políticas oficiales mientras pocos entienden la continuidad del ministro Maximiliano Pullaro, quien si fuera técnico de un club de fútbol ya hubiera sido echado por tantos resultados negativos.Tras la ola de violencia e inseguridad en barrio 2 de Abril y el temor generalizado de los vecinos porque perdieron el derecho de utilizar el espacio público -ni la plaza ni la vereda-, el jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni, recibió en su oficina de la Jefatura al presidente de la Vecinal, Miguel Scherer y su esposa para analizar la situación de ese sector.Y ayer, casi a la misma hora que Lifschitz comenzaba su encuentro con Castellano y Calvo en el despacho de Intendencia, en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía empezó la reunión del Comando Unificado de Operaciones que integran efectivos de la Unidad Regional V, Gendarmería Nacional, Guardia Urbana Rafaelina, del Area de Protección Vial y Comunitaria, Policía Comunitaria y de Seguridad Vial.Forni fue el anfitrión y entre otros asistieron el secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio, Eduardo López."Se realizó una exposición, evaluación y balance general de los operativos diagramados en la semana finalizada (festejos de carnaval y operativos de seguridad), con saldo altamente positivo", se destacó en el informe enviado desde la Jefatura. "Asimismo, se diagramaron operativos motovehiculares y de seguridad general a llevarse a cabo desde la fecha en distintos puntos de la ciudad y con horarios variables, poniéndose énfasis en la coordinación de accionar preventivo durante las actividades culturales programadas para este fin de semana", agregó el reporte sobre el temario abordado en la reunión.Y ayer al mediodía, en el noticiero de Cablevisión, vecinos de barrio Jardín perdieron el miedo y plantearon su reclamo por la inseguridad. Ante el periodista Adrián Bergesse, señalaron que adolescentes que viven en ese sector se pasean en moto con el arma a la cintura y amenazan a los vecinos, e incluso llegaron a exigir la entrega de $ 1.500 para "garantizar que no pase nada".Se trata de jóvenes con varios ingresos a la policía pero que a pesar de eso continúan haciendo más de lo mismo, por lo que los vecinos cuestionan "a los fiscales" por disponer una rápida liberación. "No se puede vivir así, los pibes pasan y te miran feo o te amenazan. Y los conocemos a todos", dijo uno de los ciudadanos."Hoy cualquiera tienen un arma, no sé de dónde la consiguen", agregaron. Además apuntaron a los padres de los precoces delincuentes: "Si tu hijo tiene 10 entradas a la policía entonces tenés que hacer algo". En tanto, otro puso el foco crítico sobre la Justicia al señalar que "cuando vas a hacer la denuncia intentan disuadirte de que no la hagas, pero la hacés entonces te dicen que te van a llamar para una ampliatoria, pero a los tres meses recibí una nota en la que me avisaban que la investigación se cerraba por falta de avances y la imposibilidad de esclarecer el robo".Entre la serie de pedidos, figuran que la policía no realice recorridos con los móviles y sus sirenas que se advierten a cinco cuadras y que los pibes que se portan mal evitan sin complicaciones, la colocación de cámaras y que caminen los barrios el Intendente, los concejales, los secretarios municipales, la policía, los jueces y los fiscales.