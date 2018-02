Tal vez sin la trascendencia necesaria, o pretendida, la semana pasada fue publicado un artículo sobre el personal político de la provincia de Santa Fe y la planta completa de agentes públicos, tal como fue evolucionando durante los dos períodos y medio que lleva enhebrados el socialismo a través de los gobernadores Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. No decimos que sea mucho o poco, ni que está mal o bien, cada uno puede sacar sus conclusiones, pues se trata sólo de información, la que puede obtenerse en las respectivas leyes de presupuesto y cuentas de inversión.Cuando el peronista Jorge Obeid dejó el gobierno a fines de 2007 había 399 cargos políticos; Binner en los siguientes 4 años los elevó a 662; llegó Bonfatti y siguió aumentando a 965; y en estos dos años y pico Lifschitz los llevó a 1.053. En este último caso con la salvedad que al asumir dijo que iba a reducir esa plantilla un 30%, en cambio designó 88 funcionarios nuevos. Bonfatti en cambio fue el de mayores incorporaciones con 303, y Binner luego con 223. En total en esos 10 años, fueron incorporados 654 funcionarios en cargos políticos.En cuanto al personal, cuando Obeid entregó el gobierno, recordamos en 2007, había 111.108 agentes en la totalidad de la planta de personal del gobierno santafesino, mientras que a fines de 2017, es decir una década después se pasó a tener 152.488. El aumento de nuevo personal fue entonces de 51.380 agentes.Para la oficialización, presentación de listas y todas esas cosas de las formalidades, es cierto que falta mucho tiempo, y nadie dirá esta boca es mía cuando se trate de ponerle firma a las versiones. Pero la verdad es que esa carrera por la intendencia de Rafaela que se definirá en 2019 -el año que viene y el tiempo pasa tan rápido...- ya está en la mente de todos los potenciales aspirantes.En primer lugar, por el lado del oficialismo el intendente Luis Castellano, luego de la derrota electoral de octubre bajó el tono y cayó en el lugar común de falta mucho tiempo, por ahora hay que abocarse a la gestión y mejorar todo lo posible -todo cierto por otra parte-, pero no hay que olvidar que antes de octubre había dicho y repetido que su intención era buscar un nuevo mandato, que seguramente sigue siendo su objetivo, aunque ahora rearmando su estrategia.Por el lado del triunfante Cambiemos, que fue una aplanadora de votos hace sólo tres meses, hay dos aspirantes para esa candidatura, cada uno con su diferente identificación partidaria: por un lado Lalo Bonino del macrismo, por el otro Leo Viotti del radicalismo. Ambos sostienen parecidos argumentos y se viene como una de las disputas políticas de los próximos meses, sobre la cual es probable ninguna de las partes diga esta boca es mía, pero que está planteada desde ahora mismo. Sólo hay que conversar con gente cercana a ambos, por más que se muestren unidos dentro del bloque, lo que también es real, siendo por otra parte de absoluta legitimidad la aspiración personal a la máxima postulación. Uno es puro del PRO, el partido dominante, y preside el Concejo; el otro el más votado en octubre. Y por allí se deslizó también "no se olviden de Menossi".Y dentro de la plantilla de aspirantes, aún todavía sin nombres y con muchos heridos de la anterior elección, queda el otro gran protagonista, el Frente Cívico y Progresista que gobierna la provincia desde 2007, pero sin haber logrado hacer pie en Rafaela en la forma que hacía suponer esa situación dominante. Es que hoy, apenas le queda un concejal en el cuerpo legislativo con Lisandro Mársico, y además sin ser del riñón socialista. Habrá que aguardar, llegado el momento pues aquí sea tal vez donde mayor demora haya en tomar decisiones, qué rumbo se toma. Si se busca un socialista puro, si se recurre a su exclusivo legislador local con la oferta -muchos ven en Mársico a alguien que da la talla-, o si bien se recurre a un extrapartidario puro, como podría ser el caso de Fernando Muriel, ubicado en un puesto estratégico como el Nodo, que abre puertas para una candidatura.Hasta aquí los que pueden calificarse como pesos pesado, quedando la chance para algunos otros partidos que no cuentan con posibilidad de llegar al sillón de Giménez, que seguramente los habrá en la grilla de partida.Lo hemos dicho otras veces y lo reiteramos: las obras muchas veces no avanzan al ritmo que la expectativa y la ansiedad de la gente exige. Caso en el cual debe encuadrarse la conversión en autopista del tramo de la ruta 34 entre Angélica y Sunchales, del cual Rafaela es el epicentro, y además especialmente favorecida con la Circunvalación que permitirá sacar de la zona urbana el siempre peligroso tránsito de camiones por esa carretera, no sólo intensivo, sino además protagonista de reiteradas transgresiones, incluso dejando atrás semáforos en rojo.Hemos escuchado reiteradas críticas sobre lo escaso de los trabajos que se ven en todo el sector de la traza de la cinta asfáltica, y es cierto que así ocurre, sosteniéndose que es por la afectación al trabajo en la denominada "Variante Rafaela", es decir la circunvalación que tiene unos 17 kilómetros y que como un especie de arco desviará el tránsito por el sector oeste de la autopista 34, sacando la densidad de vehículos, especialmente pesados, que ahora pasan por los 8,4 kilómetros refuncionalizados que atraviesan de sur a norte la zona oeste de la planta urbana de la ciudad, con el siempre latente riesgo que eso significa. Eso no quita que en algunos lugares se tenga la sensación de abandono de obra.Se recuerda que este tramo entre Angélica y Sunchales es el de mayor densidad de tráfico de la totalidad de los 1.488 kilómetros de la ruta nacional 34, y que justamente aquí siguen sucediéndose -lamentablemente- tantos accidentes con tantas vidas perdidas. Por eso, que la obra llegue a su fin es algo urgente, por el bien de todos. Siendo comprensible que muchas veces la paciencia llegue a su límite, siendo legítimos los reclamos de la gente, tal como aquí en el diario receptamos con tanta asiduidad.