Los tres de visitante

La 12ª fecha de la Liga Provincial de Básquetbol se disputará esta noche con la participación de los tres equipos de nuestra ciudad en condición de visitante. Con tres jornadas por delante, empiezan a ir definiéndose los clasificados para los play offs.A partir de las 21:30, por la Zona D, Atlético de Rafaela se irá jugando sus últimas fichas en pos de pelear un lugar en la pos-temporada visitando a ADEO de Cañada de Gómez. Ya sin Sebastián Lucracio, sumado a la anterior baja de Mariano Ceruti, la Crema ha quedado con un plantel joven para encarar el tramo final de la serie regular.Por su parte, Ben Hur, entonado por el emotivo triunfo de la fecha anterior frente a Ceci de Gálvez, visitará al único invicto de la competencia, Sport Club Cañadense. Finalmente, 9 de Julio disputará uno de los interzonales en la casa de Atlético San Jorge.EL PROGRAMAInterzonales: hoy a las 21:30 Atlético San Jorge vs. 9 de Julio de Rafaela. Domingo: Ceci vs. Almagro de Esperanza.Argentino de Firmat vs. Atlético Sastre, Brown de San Vicente vs. Racing de San Cristóbal y Temperley de Rosario vs. Atlético Carcarañá.Platense de Reconquista vs. Campaña de Carcarañá, Atlético María Juana vs. El Tala de Rosario y Alma Juniors de Esperanza vs. Cacu de Ceres.Sport Cañadense vs. Ben Hur de Rafaela, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Central San Javier y Atlético Trebolense vs. Libertad de Villa Trinidad.Almafuerte de Las Rosas vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético de Rafaela y Unión de San Guillermo vs. Sportsmen Unidos de Rosario.LAS POSICIONESBrown 20 puntos; Sastre 18; Temperley, Argentino y Almagro 17; Carcarañá 15 y Racing 14.Platense 21 puntos; Alma Juniors 20; El Tala 18; Campaña 17; CACU 15; María Juana 13; 9 de Julio 12.Sport Cañadense 22 puntos; Ceci 18; Central San Javier 16; Talleres y Libertad 15; Trebolense 14; Ben Hur 13.Unión San Guillermo 18 puntos; ADEO y Rivadavia 17; Sportsmen, San Jorge y Almafuerte 16; Atlético Rafaela 15.