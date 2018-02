Cayeron las ventas 2% en festejos de "San Valentín"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Las ventas de bienes y servicios vinculados con San Valentín registraron una baja de 2% con relación a 2017, mientras los rubros más demandados fueron los de menor valor, como el de Flores y plantas, indicó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)."San Valentín 2018 vino con mucho amor y poco consumo", según la entidad, que estimó gastos en regalos por $ 645 millones este año. Analizó que si bien existió "casi la misma cantidad" de gente que festejó en 2017, se registraron menores niveles de consumo.La entidad atribuyó la caída de ventas a la cercanía con el fin de semana largo de carnaval, lo que le restó liquidez para gastos a los enamorados. "Se estima que 1.290.000 personas habrían festejado el miércoles, cifra que representó un crecimiento de 2,1% frente al año pasado", puntualizó CAME.Sin embargo, aclaró que "según los comercios consultados, las ventas de bienes y servicios vinculados con esa festividad, medidas en cantidades, cayeron 2% frente a San Valentín 2017".Los rubros más vendidos fueron los de "menor valor" como Flores y plantas, Bombones y golosinas o Perfumería y cosméticos. "En cambio, hubo menos consumo que el año pasado en Indumentaria, lencería, ropa interior y calzados, Joyerías o bijouterie, Bazar y regalos", consideró.Además, puntualizó que "definitivamente no fue una buena fecha para Hoteles, días de campo y spa". Según las consultas realizados por CAME entre 450 comercios del país, el gasto por persona fue en torno a los $ 500, un 11,1% por encima de San Valentín 2017."Este año, al caer tan cerca del feriado, la fecha perdió adeptos para celebrar en el día oficial; sin embargo, San Valentín es un día comercial que sigue cobrando relevancia", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.