Congreso educativo con masiva concurrencia

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Durante la jornada de la víspera. en el auditorio del CET de Atilra tuvo desarrollo el primer Congreso de Educación organizado por CREA en nuestra provincia. El salón estuvo totalmente colmado por docentes -de distintos niveles y de diversas poblaciones- comprometidos con su vocación, anhelando participar en esta jornada de reflexión apostando a la excelencia, actividad que se desarrolló bajo el lema "Para que el aprendizaje suceda".

Minutos antes de dar comienzo formal a la actividad tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos de los disertantes, los que pusieron el acento en la validez de la realización.

Marta Gauchat, directora del Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4003 "San José" hizo la presentación y resaltó especialmente que haber trabajado en la organización de la propuesta que se desarrolló ayer "ha sido un placer" y dio la bienvenida.

Seguidamente dialogamos con Bernardo Blejmar, disertante, Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Alejandra Schnidrig, miembro de CREA Rafaela, productora agropecuaria, docente y referente de EduCREA, Silvana Corso, directora de una escuela media de Buenos Aires y Juan Carlos Basso, miembro de CREA Nogoyá , Entre Ríos.

Precisamente Basso fue quien hizo alusión al Congreso Educativo, remarcando que CREA, "es la quinta vez que organiza un Congreso Educativo, y por primera vez en Santa Fe".

Hizo saber además que "nosotros, tenemos desde hace muchos años un compromiso muy fuerte con la educación porque todos sabemos la importancia que tiene y hemos aprovechado la red CREA que es insertada en todo el país, como para ir colaborando. Hasta ahora los congresos se realizaron en la provincia de Buenos Aires, con gran asistencia y eso es lo que animó, a impulsar la experiencia en Santa Fe".

En cuanto a la decisión de llegar a nuestra zona señaló que los animó "el encontrar gente muy dedicada que viene trabajando muy convencida desde hace años y después el poder contar con instalaciones tan buenas como esta (el CET) y contar con tan buena voluntad de sus autoridades, y esto pese a que es un aspecto logístico, no conceptual, en estas cuestiones es muy importante"

Por su parte Bernardo Blejmar enfatizó que "es uno de los ejes centrales que estamos viviendo en el debate educativo, nadie hoy dudaría de la importancia de la educación, pero como se dice en algunos casos, muchos dicen que la educación es clave en la sociedad, pero del decir, al hacer y comprometerse hay un trecho muy grande. Creo que eso tiene mucho que ver con poner en concreto algo que tiene que ver con la reflexión, el debate, que asuma la complejidad de definir hoy un proyecto educativo para el país, incluyente y de calidad, me parece que esas son las conversaciones que vale la pena tener".

En cuanto a los cambios que significan los desafíos tecnológicos se mostró proclive a encarar la modificación de los Institutos que forman a formadores, "con una salvedad, que debe responderse a tres preguntas básicas, cuando uno asume la realidad, piensa que sobre ella hay que trabajar, qué es lo que hay que preservar, no todo se debe cambiar, hay que preservar los valores instalados, actitudes y comportamientos, hay una cosa que probablemente haya que cambiar, que se hacen pero que habría que hacerlas de otra forma, y otras que hay que agregar porque no están. Tenemos que valorar lo que hay, cambiar lo que se debe cambiar, agregar y soltar lo que haya que soltar".

Por su parte Axel Rivas puso de relieve que "el sistema educativo atraviesa hoy muchos desafíos, que viene de los cambios sociales, culturales, tecnológicos, a veces se les adiciona una capa de desafíos políticos, tal vez demasiado acelerados, me parece que hay que partir del respeto del compromiso que ponen los educadores día a día, ver las duras realidades a las que a veces se enfrentan.

Más adelante consideró que "se debe construir mucho más el rol de la docencia desde todo lo que ese esfuerzo implica en compromiso, desde una visión, a veces peyorativa que a veces se tiene del sistema educativo, muy peligrosa, no solamente porque es injusta en sí misma, no considera todo lo que se hace en las escuelas y todo lo que genera el sistema educativo, aún con sus enormes problemas, sino porque a veces puede generar desaliento en aquellos que quieren ser docentes".

"Creo que hoy tenemos que convertir el discurso sobre la docencia en estos días, que es algo problemático en algo que se ha visto como desafiante, como una oportunidad, en pensar que las tecnologías son una oportunidad para repensar la docencia y no una amenaza, que hoy ser docente es tener más herramientas para potenciar el aprendizaje de los alumnos. Creo que tenemos que convertir el discurso educativo en el discurso de la potencia".

Por su parte Alejandra Schnidrig, destacó que CREA Rafaela es uno, pero "nuestra región se llama CREA Santa Fe Centro y está compuesta por diez CREA".

Hizo una reseña de lo que es CREA -una organización sin fines de lucro que tiene más de 50 años de trabajo en el país, con más de 2000 empresas asociadas, con 218 grupos CREA-, es toda una organización.

Recordó que "entre los valores fundacionales de CREA está esto de ayudar a las comunidades, llevar el bienestar, desde el año 2004 se toma como una bandera más seria de esto en un Congreso que se llamó "Somos parte de una Argentina posible", muy interesante que nos animó a muchos a trabajar en lo social y de mi parte, como me gusta la educación y además soy docente tomo esta bandera, vengo a la zona y me encuentro con mucha gente dispuesta a seguirme".

"Si bien el programa de CREA de acompañamiento a escuelas, muy amplio desde su inicio, por una cuestión de educación, de ideología de conocer la escuela, siempre traté de enfocar la atención y los esfuerzos hacia la capacitación y formación de los docentes, soy una tremenda convencida de que nada pasa si no pasa por el docente". Se refirió en términos elogiosos a Marta Gauchat, por la tesonera labor que desempeña.

Resaltó que en la zona se logró la formación de una red de trabajo muy importante, con escuelas de distintos niveles y modalidades y además dos facultades de la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto San José, trabajan con Fundación SanCor, a partir de ahora formarán un nuevo vínculo con Fundación Atilra, y señaló que "nuestra puerta está abierta ya que queremos una red sin agujeros, que significa que estemos todos".

Marta Gauchat hizo saber que habrá una trabajo con la conclusión final que será difundido, pero remarcó que "hay un segmento del congreso que es la frutilla del postre, que es el living de cierre, y que tiene que ver con mostrar un poco la cocina de este Congreso, cómo se fue gestando, y ahí vamos a estar casi todos los que integramos esta red, un poco cerrando los aportes de los disertantes, estamos agradecidos de la presencia de todos y cada uno".

Remarcó el apoyo de la gente de la ciudad y la zona y docentes de siete provincias argentinas que se acercaron a participar de esta propuesta.

Por último Silvana Corso señaló que "voy a compartir me experiencia de la práctica, traigo la voz de mis compañeros, gente que de alguna manera marca la diferencia, como para cerrar lo que dijeron mis compañeros, la diferencia se hace en la escuela y con el recurso humano, creo que en Argentina el sistema educativo lo sostenemos los que hacemos escuela, falta política estatal, pero sin embargo las cosas no están tan mal".