El Gobernador participó de la capacitación a autoridades

El gobernador Miguel Lifschitz participó ayer en Sunchales del acto de apertura de una capacitación para autoridades locales y concejales de municipios y comunas de los departamentos San Cristóbal, Castellanos y San Martín, brindada a través de [email protected] - Escuela de Municipios y Comunas, perteneciente a la subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la secretaría de Regiones Municipios y Comunas de la provincia.Se trata del tercer encuentro de una ronda de capacitaciones sobre procedimientos administrativos y de gestión destinadas a autoridades locales y miembros de concejos deliberantes de toda la provincia.El mismo se desarrolla desde este jueves y hasta este viernes en el Centro Educativo Tecnológico de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (CET-Atilra). “Nuestra concepción es que no hay gobierno provincial si no hay gobiernos locales, porque son los que están en los problemas cotidianos de las personas, los que tienen el diálogo permanente con el ciudadano, los que mejor conocen las prioridades de la región. Así que la mirada provincial no puede nunca estar lejos de la mirada de cada uno de ustedes. Tenemos una mirada integral de la provincia que se sustenta en el trabajo de los gobiernos locales, por eso es tan importante la tarea que ustedes desarrollan".Lifschitz felicitó a los presentes “por asumir el desafío de gobernar. Gobernar es tener vocación de servicio, es poner el esfuerzo personal al servicio de la comunidad”."Para mí es un gusto celebrar que nos podamos seguir encontrando quienes tenemos distintas responsabilidades en la gestión pública pero un solo objetivo, que es mejorarle la calidad de vida a la gente", dijo el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez.A su turno, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, recordó que “el primer contacto que tiene la gente con el Estado es a través de la municipalidad o la comisión comunal, que es donde golpea la puerta y hay que atenderla”.Finalmente, la secretaria de Desarrollo Estratégico, María Paz Gutiérrez, explicó que desde el gobierno provincial "entendemos a la gestión como un servicio público y creemos que la capacitación es un instrumento que nos permite estar actualizados, formarnos, profundizar nuestros conocimientos e implementar distintas herramientas y metodologías para resolver de manera más eficiente y rápida los problemas que los vecinos y las instituciones nos presentan"."Esta idea de la capacitación y la función pública como un servicio también debe estar acompañada por la responsabilidad, el compromiso y la innovación que no solo tiene que ver con la incorporación de nuevos conocimientos y nuevas experiencias, sino con la capacidad que tenemos, desde cada gobierno local, de estar abiertos a escuchar los proyectos que nos presentan quienes interactúan con nosotros", concluyó.