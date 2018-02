Sigue todo igual

La Superliga determinó ayer que su formato se mantendrá con un torneo largo de agosto a mayo, al menos la próxima temporada, por lo que no se alineará con los torneos de Conmebol, como se había especulado a partir de que la Copa Libertadores y Sudamericana se disputan en el año calendario. Así lo confirmó el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, al retirarse de una reunión de Comité Ejecutivo de la Superliga, realizada este jueves en el centro porteño. "Vamos a continuar con el mismo calendario. Se está trabajando muy bien y de manera responsable para satisfacer a los clubes", explicó Carloni, en rueda de prensa.En ese sentido, aclaró que por el momento se mantendrán los cuatro descensos a la Primera B Nacional para disminuir la cantidad de equipos en la Superliga, que la próxima temporada será de 26. En resumen, no habrá "descensos masivos" como se había rumoreado a través de las redes sociales ni tampoco un torneo corto después del Mundial de Rusia, aunque Carloni no ve con malos ojos el retorno a los certámenes de una sola rueda de partidos en un semestre.Igualmente, como se bajará la cantidad de equipos, habrá más fines de semana disponibles para la disputa de partidos, por lo que los dirigentes de la Superliga trabajan en un proyecto ambicioso: la creación de la "Copa de la Liga". Se trata de un certamen que sería correlativo a la Superliga y a la Copa Argentina, donde solo jugarían los equipos de la Primera División en un formato de llaves, similar a la Copa de la Liga de Inglaterra o Francia. Este punto, igualmente, quedó a evaluación de los dirigentes en una reunión que se llevará a cabo en las próximas semanas y que incluso podría abrir un nuevo debate. Porque se trata de un torneo que no está incluido dentro del contrato de televisión actual, por lo que podría permitir abrir el juego a otras cadenas que ofertaron en su momento en la licitación de los derechos de la Superliga, pero quedaron fuera.Racing intentará hoy quedarse con su tercer triunfo consecutivo cuando reciba a un Lanús que llega en alza en un partido correspondiente a la 16ª fecha de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Germán Delfino y televisado por TNT Sports. Racing viene de vencer a Huracán y a Olimpo, este último de visitante por 2 a 1, mientras que Lanús viene de lograr una importante victoria como local frente a River por 1 a 0 y buscará seguir por la buena senda.En el mismo horario, Unión de Santa Fe visitará a Estudiantes de La Plata buscando un triunfo que lo acerque al líder, Boca, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Fox Sports. El Pincha viene de empatar sin goles en el clásico ante Gimnasia, mientras que el Tate igualó sin goles ante Arsenal en Santa Fe.Por último, Belgrano recibirá a Vélez a partir de las 21.15 en el estadio Julio César Villagra con Nicolás Lamolina como juez principal y televisación de Fox Sports. El elenco de Córdoba perdió en su visita a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 1, y por su lado, Vélez sufrió dos caídas consecutivas por 2 a 0 ante Chacarita como visitante y frente a Patronato como local, y tiene la urgencia de ganar para sumar puntos para el promedio.