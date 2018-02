Asumió el nuevo Jefe de policía de la provincia

El gobernador Miguel Lifschitz presidió ayer el acto de asunción del nuevo jefe de Policía de la provincia, director general Marcelo Villanúa, quien llega a ocupar la jefatura provincial luego de presidir la Unidad Regional II. Por su parte, Carlos Prost, asumió como sub jefe.

“Hoy es un día institucionalmente muy importante para la provincia de Santa Fe y para su policía. Estamos participando de un cambio de las autoridades superiores de la fuerza, que es parte de la evolución y de la necesaria y periódica renovación que debe haber en todas las estructuras de conducción de una fuerza de seguridad como la nuestra. A diferencia de otras circunstancias en el pasado, en esta ocasión, ningún reproche hay para hacerle al jefe saliente, sino nuestro reconocimiento a su tarea efectiva a la lealtad y el compromiso con que asumió el general José Luis Amaya a lo largo de estos dos años. Sin su participación activa, sin su capacidad de conducción, no hubiera sido posible lograr los resultados y cambios que hemos producido", resaltó Lifschitz.

"Mis mejores deseos de éxitos en la nueva responsabilidad que hoy asumen para el director general Marcelo Villanúa como jefe de la Policía y al sub jefe de la Policía, Carlos Prost. De su éxito, de su efectividad, de su compromiso, va a depender el resultado de nuestra tarea en conjunto en los próximos dos años. Estamos aquí porque queremos lograr una sociedad en paz, segura, sin violencia y trabajamos todos los días para lograrlo y sabemos que es posible y los resultados nos avalan".

El gobernador resaltó los avances en seguridad democrática: "Hoy en la provincia de Santa Fe estamos mejor que hace unos años, y seguramente el año que viene vamos a estar mejor que hoy si seguimos trabajando con la misma intensidad. Trabajamos en equipo y yo personalmente dirijo ese equipo que integran el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad Publica, el resto de los funcionarios técnicos y las máximas autoridades policiales. Sin su colaboración, sin su iniciativa y su compromiso tampoco sería posible lograr los resultados que estamos obteniendo. Sabemos que vamos en un camino de superación permanente y lo hacemos en el marco de respetar el paradigma de seguridad democrática y en el marco de la ley”.

En el acto se realizó un reconocimiento al jefe de Policía saliente, director general José Luis Amaya por los años de servicio.

Por su parte, Marcelo Villanúa, afirmó: "Quiero manifestar mi sincero agradecimiento al gobernador de la provincia, al ministro de Seguridad y a las demás autoridades por la confianza depositada para conducir las acciones y destino de la policía provincial. No solo por la designación sino por el respaldo a cargo de la UR II desempeñada en estos 28 meses. En nombre de todo el personal policial de la provincia quiero reconocer el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el profesionalismo puesto de manifiesto en más de 30 años de servicio por parte del jefe de policía José Luis Amaya”, señaló.



PRESENTES

El acto se realizó este miércoles en la sede de la Unidad Regional II de Policía en Rosario y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; entre otras autoridades.