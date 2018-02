Caja de Jubilaciones: exigen que Nación cubra el déficit

El gobierno santafesino volvió a reclamar a la Nación que agilice el cálculo del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, que debe reconocer Ansés a favor de Santa Fe por no haberla transferido el organismo previsional, y agilice y ajuste las transferencias a cifras más reales."En el año 2017 el déficit a cubrir por la Nación (no es el total, sino el equivalente al que correspondería si la caja hubiese sido transferida) era de 3.500 millones de pesos para Santa Fe y nosotros recibimos 1.100 millones pagaderos en doce cuotas mensuales", dijo el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione."Este año, en enero recibimos 120 millones de pesos, una tercera parte de lo que nos deberían haber enviado como anticipo automático, aún considerando los valores del año pasado", agregó el funcionario.Con el aval que el jueves pasado le dio la Legislatura santafesina al consenso fiscal que había firmado el gobernador Miguel Lifschitz con el presidente Mauricio Macri, desde el gobierno provincial esperan comience a allanarse el camino para que Santa Fe empiece a cobrar, por un lado la deuda por coparticipación que tiene fallo favorable de la Corte Suprema -estimada en unos 50 mil millones de pesos-, y por otro lado, se adecuen las transferencias automáticas por el déficit de la Caja a los valores correspondientes.El martes pasado, el equipo técnico del Ministerio del Interior -conformado por el secretario de Provincias Alejandro Caldarelli y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero- junto al secretario de Hacienda Rodrigo Pena y el subdirector de Ansés, Federico Braun, se reunieron con los ministros de Economía de las 13 provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación y les exigieron la entrega de datos "en forma urgente" para hacer la simulación de los déficits, bajo la amenaza de que si esa información no está disponible al 30 de junio de este año "se cortarán las transferencias automáticas" que con ese destino se envían a esas jurisdicciones.La intención del gobierno, con directa venia del presidente Macri, es avanzar lo antes posible en la armonización de las 13 Cajas de Jubilaciones no transferidas, algo que está contemplado en el artículo 27 de la ley 27.260 de reparación histórica para jubilados.Sin embargo, desde Santa Fe retrucaron la estocada nacional y aseguraron que son los más interesados en que el cálculo del déficit se realice lo antes posible, ya que la provincia no sólo aportó los datos requeridos sino además viene recibiendo menos de lo que le correspondería. "Hace tiempo que venimos pidiéndole a Ansés y al Ministerio del Interior que cuantifique el déficit que debe ser reconocido por el organismo a favor de Santa Fe en cumplimiento de la ley 27.260. Les dimos todos los datos que se requieren para la simulación del mismo", precisó Saglione."Muchas provincias están demoradas, pero no es nuestro caso", aseveró el ministro y alertó. "Nos preocupa que haya una provincia como Córdoba que haya resuelto este tema el año pasado y nosotros todavía sigamos esperando la estimación del déficit ya que esto tiene dos efectos: por un lado no haber recibido el monto que hubiese correspondido en 2017 y, por otro, que las transferencias mensuales de enero de 2018 se hagan sobre la base del monto anterior y no sobre el déficit del año pasado, que es lo que corresponde", agregó Saglione.Además, reiteró que en el caso de Santa Fe, "recibimos menos de un tercio de lo que nos tienen que transferir" el primer mes de este año.Ante esto, fue enfático: "Santa Fe cumple, no hay necesidad de que nos pongan plazos para el suministro de datos, el planteo es a la inversa, queremos que resolver esto lo antes posible y que nos paguen lo que corresponde, ya que para nosotros junio es un plazo muy largo", dijo.El funcionario, que formó parte del encuentro con el equipo de Interior y Hacienda, consideró que encontró "voluntad" de parte de la Nación de avanzar en la armonización. "En ese encuentro se hicieron planteos para hilar fino y en pocos días vendrán técnicos informáticos para verificar cuestiones puntuales", dijo. De todos modos, dijo que "todo está potencial hasta tanto no lo veamos concretado".Aunque el déficit de la Caja no está técnicamente contenido entre los puntos del consenso fiscal que tuvo el aval de la Legislatura la semana pasada _que sí contempla desembolsos del fondo sojero y el pago de la deuda por coparticipación_ es una señal política que podría sumarle puntos a Santa Fe en el vínculo con la Nación, en un año donde la disputa por los ingresos será a cara de perro.EL SISTEMA DE ARMONIZACIONLa ley 27.260 instruye al Poder Ejecutivo nacional a lograr un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, para “compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional”. Para llegar a esta armonización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) “deberá realizar las auditorías de estados contables”.La transferencia no cubre todo el déficit de la Caja, sino sólo “los desequilibrios que estaría asumiendo la Ansés si el sistema previsional hubiese sido transferido a la Nación”. (Fuente: La Capital de Rosario)