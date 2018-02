El 43% de exportaciones generadas por el campo

El 43% de las ventas externas de 2017 fueron generadas por la producción de granos y los derivados; así 2 de cada 3 dólares que entran a Argentina por exportaciones corresponden al campo, la agroindustria y la piscicultura, según un informe privado.Los economistas Julio Calzada y Federico Di Yenno consideraron en un estudio que "las cifras de exportaciones del 2017 muestran el gran aporte que hace el campo y la agroindustria en la balanza comercial de Argentina".Consideraron que hay un aporte de 4 cada 10 dólares en ingresos por exportación y que "otros indicadores apuntalan el significativo aporte del sector"."Cinco indicadores muestran el gran aporte que hace el campo y la agroindustria a la Balanza Comercial Argentina: Crece fuertemente el trigo y se consolida el maíz".El 43% de las exportaciones de Argentina del 2017 lo generó la producción de granos y su posterior industrialización, pellets, harinas, aceites, biodiésel y otros subproductos. En el 2017, Argentina exportó cerca de 58.428 millones de dólares, conforme a las cifras estimadas por el Indec."Si se suman las exportaciones de los complejos oleaginosos (soja más girasol) y de los complejos cerealeros (maíz, trigo, cebada, arroz y sorgo), se llega a un total de 25.300 millones de U$S", consignaron. En 2017, el 31% de las exportaciones de Argentina fue generada por el complejo oleaginoso; casi uno de cada tres dólares que entran a Argentina por exportaciones, lo aporta la soja y el girasol.Las exportaciones del complejo oleaginoso ascendieron el año pasado a 17.957 millones de US$, en consecuencia, el 31% del total de las exportaciones de Argentina en el 2017 han sido generadas por la producción de soja y girasol y su industrialización posterior."El trigo viene ganando terreno. En el 2017 este complejo aportó el 4,4% del total de las exportaciones. El incremento anual fue de casi 25 %, pasando de 2.071 millones de US$ en el 2016 a 2.581 millones de US$", dijeron.En 2017, el 64% de las exportaciones totales fueron PP (Productos Primarios) y MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario), indicador que muestra la gran relevancia que tiene la agricultura, ganadería, silvicultura y agroindustria en la economía Argentina."Nos da un total de 37.328 millones de dólares representando el 64% de las exportaciones totales de Argentina del 2017 valuadas en 58.428 millones de U$S", manifestaron los especialista.En tanto, el complejo maíz aportó el 6,8% de las divisas por exportaciones de Argentina: vendió al exterior 4.000 millones de dólares. (NA).