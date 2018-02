Ogier se pone a prueba

Después de ganar el primer rally de la temporada en Montecarlo, donde registró una quinta victoria consecutiva, el francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford) intentará confirmar esas buenas sensaciones en Suecia, desde este jueves a domingo, donde espera hacer daño a los nórdicos precisamente en su terreno. El campeón de los cinco últimos Mundiales jugará fuera de casa, con bajas temperaturas y frente a pilotos acostumbrados a la nieve. La única cita del calendario que se disputa en condiciones típicamente 100% invernales ofrecerá este año imágenes espectaculares, con auténtico muros blancos, de nieve y hielo, para disfrute de los espectadores y amenaza de los participantes. "Con estas condiciones, alcanzamos velocidades increíbles y nos apoyamos en los taludes para guiarnos en algunas curvas", explica Ogier, vencedor en el rally de Suecia en 2013, 2015 y 2016. "Supone una sensación increíble pero no exenta de riesgos: el arte de pilotar en la nieve obliga a ser preciso", avisa el piloto francés, que se fijó como objetivo "conseguir muchos puntos", aunque tenga la desventaja de tener que abrir la ruta el viernes. Además del galés Elfyn Evans, M-Sport podrá contar entre sus opciones para este rally con el finlandés Teemu Suninen, que va a tomar parte en la primera de las ocho mangas en las que tiene previsto competir esta temporada con el equipo de Malcolm Wilson. "Los finlandeses siempre han sido rápidos aquí no me sorprendería que él consiga un buen resultado", afirmó el patrón de M-Sport al referirse a Suninen. Precisamente por su gran ADN finlandés, Toyota, dirigido por el legendario Tommi Mäkinen y que cuenta con Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi, figura como gran favorito. También habrá que seguir de cerca al estonio Ott Tänak, fichaje estrella del equipo antes de la actual temporada, con su Yaris. "Tenemos confianza y somos realistas a la vez, ya que tenemos cosas por mejorar", añadió el hombre que fue cuatro veces campeón del mundo de rallies, entre 1996 y 1999. Latvala ha ganado cuatro veces en el rally de Suecia. Antes de su éxito del año pasado había terminado en lo más alto del podio en 2008, 2012 y 2014. Tras esa primera cita monegasca, Ogier se colocó líder de la general con 26 puntos, ocho más que Ott Tänak (18) y con nueve de ventaja sobre Latvala (17).