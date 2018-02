Manny Pacquiao desafió a Matthysse

En su última pelea, tras un impacto fenomenal para noquear en el octavo asalto al tailandés Tewa Kiram y proclamarse campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB ), el boxeador argentino Lucas Matthysse soñó en grande desde arriba del ring y miró hacia adelante con un sueño. “Quiero enfrentar a Pacquiao”, soltó a modo de deseo.

Es que desde la vereda de enfrente llegó el visto bueno por parte del campeón filipino, quien en declaraciones a la prensa de su país no tuvo dudas en elegir a su próximo rival. “Quiero a Matthysse, esta es la pelea que me gusta. Es una pelea que a los fanáticos también les gustaría ver. Podría pelear en abril o en mayo”.

Manny Pacquiao tiene 39 años, desde 2013 a esta parte se subió apenas siete veces al cuadrilátero y viene de perder con el australiano Jeff Horn en julio de 2017 cuando perdió el cinturón welter de la OMB. Más allá de esto, el "Pac-Man" tiene un palmarés de 59 triunfos y sólo 7 derrotas. Y busca una velada que cierre de la mejor manera su rica trayectoria.

La carrera del argentino, nacido en Trelew hace 35 años y donde dio sus primeros pasos en Rafaela, ostenta un récord de 39 triunfos (36 KO) y cuatro derrotas. Entre sus peleas más recordadas se destacan victorias contra DeMarcus Corley, Humberto Soto, Ajose Olusegun, Roberto Ortiz, Emmanuel Taylor, Kewa Kiram y Ruslan Provodnikov, el ruso con el que sostuvo la recordada batalla de abril de 2015. Aunque tuvo dos grandes chances de dar el salto de calidad y se quedó en las puertas de la gloria. Cayó por puntos ante el estadounidense Danny García y por nocaut con el ucraniano Viktor Postol. En tanto, también sufrió derrotas injustas, con veredictos muy cuestionados, frente Zab Judah y Devon Alexander.

Mattysse es un noqueador nato y uno de los “niños mimados” de Golden Boy Promotions. Por eso no llamaría la atención que le dieran la gran chance de tener frente a frente a un consagrado como Pacquiao. El sueño está en marcha. Y de ambos lados ya empezaron a tirarse golpes.