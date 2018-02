Hoy le pedirán una audiencia a Lifschitz

El intendente Luis Castellano se encontrará hoy con el gobernador Miguel Lifschitz: será a las 9 en la Municipalidad de Rafaela. Seguramente, el mandatario local aprovechará la oportunidad para solicitarle una audiencia para hablar exclusivamente sobre la inseguridad en la ciudad de Rafaela. Así lo adelantó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira."Hay diálogo con Pullaro. Pero sentimos que el Ministerio de Seguridad está en deuda con los rafaelinos. Esto viene de larga data. Se hace un trabajo social impresionante. Pero si no pacificamos los barrios, ¿cómo hacemos para entrar con los equipos territoriales, llevando deportes, educación y cultura?", dijo y profundizó: "en esta nueva visita del Gobernador. Hay un nuevo pedido de audiencia que va a realizar el intendente Luis Castellano. Esperemos que tengamos buenos resultados. Se va a pedir una reunión específica. Pero cuando llegue a la ciudad se hablará del tema, porque es el principal de todos los rafaelinos".Bodoira ahondó con respecto al encuentro que mantuvo Castellano con el Fiscal Regional Diego Vigo. "Los hechos que son de público conocimiento que acontecieron en la ciudad merecían un encuentro, más allá del feriado, lo que fue una oportunidad para poder ahondar en varios temas. El encuentro se extendió por más de tres horas y se abordaron las distintas problemáticas de la ciudad. Se habló del 2 de Abril, pero también del resto de la ciudad, y hasta de los lavacoches"."Estos hechos del 2 de Abril son propios de Rosario o de Santa Fe. Nosotros queremos trabajar para no llegar a esa situación", sentenció el flamante funcionario."El Fiscal no cuenta con todos los elementos. Nosotros venimos reclamando mayor personal y tecnología. Nosotros hacemos el esfuerzo para hacerlo. ¿Cómo puede ser que no lo haga la Provincia? No pueden olvidarse del Interior", dijo, en referencia al fuerte incremento en el Presupuesto 2018 en materia de Seguridad a nivel local.En relación a la selección de personal para la Guardia Urbana de Rafaela (GUR) comentó: "viene bien, aunque a uno le gustaría que todo sea más rápido. La transparencia del proceso implica esta demora. Hemos tenido una cantidad impresionante de inscriptos. Ahora vamos por la etapa del examen físico. Para que puedan ser evaluados los más de 725 que quedaron del primer filtro (se habían anotado 1.358) vamos a estar más de una semana. Esto va a darse a partir del 20 de febrero. El departamento de Deportes se va a encargar, haciendo tandas de 40 personas".