Tres propuestas en la cartelera semanal

FOTO ARCHIVO// THE POST./ Bucea en importantes secretos gubernamentales.

A partir de mañana el cine Teatro Municipal Manuel Belgrano comienza a proyectar una nueva programación, en esta ocasión se ofrecerán tres películas de gran atracción. Los títulos que podrán verse en la sala del Bv. Santa Fe son:

The Post: los oscuros archivos del Pentágono

Subtitulada, con origen: Estados Unidos, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, Meryl Streep. Se trata de un drama biográfico y es apto para todo público, tiene una duración de 116 minutos.



Sinopsis.

Cuenta la extraña relación entre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico: Washington Post, y el editor Ben Bradlee, mientras intentan unirse a The New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad, para desenterrar la verdad.



Funciones: viernes a martes a las 22:15. Entrada general $ 90.



Un amor inseparable

Subtitulada.Origen: Estados Unidos, dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Ray Romano, Zoe Kazan, Holly Hunter, Kumail Nanjiani Es apta para mayores de 13 años, y es un drama con romance. Dura 119 minutos.



Sinopsis

Cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos, sobre todo las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos.

Funciones: viernes a martes a las 20:15. Entrada general $ 90





El último traje

Coproducción argentina-española, dirigida por Pablo Solarz y protagonizada por Angela Molina, Martín Piroyansky, Miguel Angel Solá, Natalia Verbeke, Julia Beerhold

Drama. Apto para todo público, con una duración de 92 minutos.



Sinopsis

Abraham Bursztein, un sastre judío de 88 años, huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se propone encontrar a un amigo que lo salvó de una muerte segura en el final de la ocupación Nazi. Contra todo pronóstico, y después de más de 7 décadas sin tener ningún contacto con él, Don Abraham intentará encontrar a su viejo amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle la vida que vivió gracias a él.



Funciones: viernes a martes a las 18:45. Entrada general $ 40