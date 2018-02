Carrió en otra interna, ahora contra Garavano

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió su accionar frente a la causa AMIA tras los cuestionamientos de la diputada nacional y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, a quien desafió a pedir su juicio político.La líder de la Coalición Cívica avivó una nueva interna en el Gobierno al manifestar su enojo con Garavano por la causa AMIA y en los últimos días trascendió que busca aliados para promover un juicio político contra el ministro, que consultado al respecto desafió: "Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político, cualquiera puede pedirlo cuando quiera".El titular de la cartera de Justicia defendió la decisión de apartar a los abogados de la Unidad Especial AMIA que apoyaban el pedido de una condena contra los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, para colocar en su lugar al abogado José Console, que no pidió penas para los ex funcionarios.Garavano explicó que la decisión se tomó porque Console -a quien dijo no conocer personalmente- "planteó que él había participado como líder de los abogados en juicio y tenía una posición determinada y el titular de la Unidad iba a seguir otro camino que técnicamente era incorrecto"."Frente al planteamiento, el Gobierno decidió que los abogados que habían intervenido en el juicio, en la audiencia oral, eran los que tenían que llevar adelante los alegatos", agregó el funcionario nacional.