Garibay recibió autoconvocados

En la jornada de ayer, el ministro de Infraestructura, José Garibay y el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, recibieron a un grupo de productores autoconvocados preocupados por la demora en algunas obras en la cuenca del Vila Cululú. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, en el encuentro, los funcionarios comentaron los avances en las obras. Si bien la relación entre ambos a veces se vuelve tensa, hay que reconocer, el diálogo nunca se corta.Concretamente, pidieron que algunas obras que estuvieron detenidas durante meses -por falta de pago a proveedores- retomen su actividad. Estas son el alteo en el límite con la Provincia de Córdoba (una muralla que regula la entrada de agua a Santa Fe), en la Loma de Bigand se quedó sin una máquina especial durante todo el mes de enero; entre otras.Los productores entienden que este es el momento de trabajar, porque no hay lluvias.El plan integral para el sector fue presentado en agosto del año pasado. Se había dicho que se iba a licitar a finales del año pasado, pero no ocurrió. Después anunciaron que en febrero se iba a hacer la presentación de toda la documentación para hacerla. El financiamiento de la obra depende de un aporte del Gobierno Nacional."Pasa el tiempo pero el poncho no aparece", dijo un productor, recordando a Argentino Luna.