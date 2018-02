"Si llega a 2019, mucho mejor", declaró Zaffaroni

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni indicó que sus dichos sobre el Gobierno "no buscan una situación crítica" y que "si llegan a 2019, mucho mejor", aunque advirtió que "puede haber un accidente violento y se pueden ir antes".

Luego de la polémica que generó al manifestar su "deseo" de que el gobierno de Mauricio Macri "se vaya antes", Zaffaroni intentó aclarar sus dichos pero no se desdijo y criticó el pedido del oficialismo para excluirlo de la CIDH, al tiempo que advirtió que no renunciará al organismo.

"Cuando digo que se vayan lo antes posible, hablo de procesos constitucionales. Si llegan a 2019 mucho mejor, que se vayan como resultado de una elección, lo que advierto es que puede haber un accidente violento y se pueden ir antes", sostuvo el magistrado.

Zaffaroni negó ser "golpista", como lo calificaron algunos dirigentes de Cambiemos, y sostuvo que "no se va a producir un golpe de Estado, no hay ninguna fuerza política que pueda desestabilizar al Gobierno", tras lo cual agregó: "Lo único que puede desestabilizarlo es su propio plan económico".

Respecto del pedido del Gobierno para que deje de integrar la Corte IDH, el ex juez de la Corte Suprema opinó que "no les alcanza con interferir con la Justicia nacional y quieren interferir con la internacional".