A la espera aún por los 30 millones de pesos del Fondo de Obras Menores

Una vez superado el fin de semana largo de Carnaval, parece que el año ha comenzado en la política. Las administraciones públicas salen de su letargo estival y comienzan a desperezarse. Así, papeles que quedaron en diciembre, comienzan a asomarse en los escritorios de los funcionarios para que comiencen a tomar resoluciones. Uno de ellos es lo que la Provincia debe a Municipios y Comunas en función del Fondo de Obras Menores.

Hacia finales del año pasado, la Secretaria de Hacienda, Modernización y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, insistía ante la Provincia para la liquidación de unos 30 millones de pesos para Rafaela, que se destinarían a obras de pavimento, compra de maquinarias y gastos corrientes.

“Estamos a la espera de la recepción del Fondo de Obras Menores, ya que todos los proyectos han sido aprobados en el 2017. El total de fondos asignados para el año pasado es de 26 millones y se pueden presentar hasta tres proyectos por Municipio al año”, explicó la funcionaria a LA OPINION ya a comienzos de este 2018. Aún no ha habido novedades al respecto. "Seguimos en la dulce espera", ironizó. "Hasta la fecha no tenemos certeza de fecha de pago", confirmó a este Diario.

Vale destacar que en virtud de una Ordenanza que aprobaba el destino de los fondos, la Municipalidad ha solicitado el 50% -que significan 13 millones- para gastos corrientes. Además, presentaron otros dos proyectos que tienen que ver con pavimentación y la compra de equipos. Para pavimentación se asignaron $ 11.800.000 y el resto se solicitó para la compra de un portacontenedores, un barreaspirador y una caja volcadora.

Basano también relató que “hubo intensas negociaciones hasta la tarde del jueves 28 de diciembre con la expectativa y posibilidad de desembolso de los fondos para gastos corrientes". Todos los municipios y comunas estaban en la misma situación: la necesidad de fondos frescos para poder hacer frente a sueldos y aguinaldos, fundamentalmente.

“Lamentablemente el año terminó y no tuvimos nada. Contamos con una promesa del gobierno de la provincia de que entre la primera y segunda semana de enero esos fondos se iban a hacer efectivos", informaba Basano en el día de Reyes de este año. La promesa no se cumplió.

No solo se debe lo correspondiente a 2017: del año 2016 también existe una deuda de un proyecto que contemplaba obras de pavimento. “Se entregó al municipio el 60% de los fondos correspondientes. La obra se llevó adelante y se hizo la rendición a fines de noviembre”.

Recién el pasado 4 de enero de 2018, “recibimos la inspección para corroborar que se concretó la obra. Así que estamos a la espera de la resolución de la inspección para que nos habiliten a recibir el 40% que quedó de ese año. La suma es $ 3.700.000”.



Mañana jueves el Gobernador Miguel Lifschitz y el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione (junto a el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay) estarán en el Nodo para abrir las propuestas económicas correspondiente a la segunda etapa de la Licitación del Acueducto Desvío Arijón. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, no sería de extrañar que se aprovechara la oportunidad para reclamarle al mandatario y al funcionario del área la efectivización del pago correspondiente.



EL FOM EN EL DEPARTAMENTO

Hace algunos días, el senador provincial Alcides Calvo emitió un comunicado en donde remarcaba que al Departamento Castellanos le corresponde un total de $ 104.078.282, lo que significa un aumento del 42% respecto a 2017, a distribuirse entre las 3 ciudades y 43 comunas que lo componen, de acuerdo a la población y otros indicadores técnicos.

Los montos correspondientes a las localidades del departamento son los que a continuación se detallan: Rafaela $ 37.164.630,21; Sunchales $ 8.388.478,35; Frontera $ 5.602.618,19; Angélica $ 1.337.784,94; Ataliva $ 1.550.174,74; Aurelia $ 877.638,31; Bauer y Sigel $ 941.109,61; Bella Italia $ 1.346.218,37; Castellanos $ 879.404,48; Colonia Aldao $ 1.504.801,27; Colonia Bicha $ 888.889,86; Colonia Bigand $ 845.961,10; Colonia Cello $ 871.975,01; Colonia Iturraspe $ 777.233,13; Colonia Margarita $ 953.852,96; Colonia Raquel $ 953.311,61; Coronel Fraga $ 902.567,05; Egusquiza $ 947.182,01; Esmeralda $ 1.010.500,74; Estación Clucellas $ 1.069.062,33; Eusebia $ 1.112.900,94; Eustolia $ 827.474,48; Fidela $ 836.339,77; Galisteo $ 909.741,22; Garibaldi $ 936.511,18; Hugentobler $ 822.916,65; Humberto Primo $ 2.780.504,52; Josefina $ 2.242.263,27; Lehmann $ 2.129.200,86; María Juana $ 2.376.729,46; Mauá $ 785.497,40; Plaza Clucellas $ 1.413.648,94; Presidente Roca $ 1.181.665,82; Pueblo Marini $ 846.097,06; Ramona $ 1.501.291,70; Saguier $ 967.840,20; San Antonio $ 918.976,23; San Vicente $ 2.904.125,18; Sta. Clara de Saguier $ 1.656.497,29; Susana $ 1.182.137,04; Tacural $ 1.344.223,36; Tacurales $ 968.830,02; Vila $ 1.439.098,73; Villa San José $ 909.394,26; Virginia $ 862.217,72 y Zenón Pereyra $ 1.408.764,45.



"QUE NO SE DEMOREN LOS PROYECTOS"

Calvo remarca la importancia de que el Ejecutivo Provincial transfiera los fondos en tiempo y forma, ya que en los últimos años se presentaron demoras que ocasionan serios inconvenientes a los gobiernos locales. “Es necesario que el Gobierno Provincial instrumente las medidas necesarias a fin de que no se demoren proyectos de gran importancia para las localidades” afirmó.

El Programa de Obras Menores fue creado durante el gobierno justicialista de Jorge Obeid. Al respecto Calvo señaló: “en el año 2005, luego de la aprobación que diéramos desde la Legislatura Provincial, las comunas y municipios comenzaron a contar con estos recursos no reintegrables, a través de los cuales los gobiernos locales pueden concretar obras viales urbanas y rurales, arreglos y construcción de plazas y paseos, obras de iluminación, construcción y refacción de centros comunitarios y obras de saneamiento, entre otras, y luego de diferentes modificaciones a la norma les permite destinarlos a rodados, como así también en algunos casos a gastos corrientes.”